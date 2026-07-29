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Монако - Гурник 27 Августа прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
27 Августа 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Гурник З
Монако

  • 53'
    1:2
    Эрик Прекоп
  • 70'
    Максимилиан Дитц
  • 74'
    2:3
    Сёндре Лисет
  • 90+4'
    Эрик Янжа
0'
45'
90'
  • 9'
    0:1
    Мика Биерет
  • 38'
    Матис Детурбе
  • 51'
    0:2
    Ламин Камара
  • 58'
    1:3
    Парис Бруннер
  • 62'
    Anis Soubeir
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Гурник, которое состоится 27 Августа 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже, Польша
Монако
Монако, Монако
1 Германия вр Филипп Шульце
61 Чехия зщ Михал Сачек
26 Польша зщ Рафал Яницки
20 Испания зщ Хосема
64 Словения зщ Эрик Янжа
18 Чехия пз Лукаш Садилек
66'
66 США пз Максимилиан Дитц
8 Португалия пз Паулу Бернарду
81'
19 Доминиканская Республика нп Петер Федерико
75'
11 Словакия нп Эрик Прекоп
66'
33 Украина нп Максим Хлань
82 Польша пз Кацпер Урбаньски
66'
23 Норвегия нп Сёндре Лисет
66'
34 Хорватия пз Бруно Дурдов
75'
9 Франция нп Жанис Антист
81'
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
55'
72 Сенегал зщ Садибу Сане
3 Англия зщ Эрик Дайер
13 Франция зщ Кристиан Мависса
80'
7 Франция пз Матис Детурбе
55'
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
89'
17 Бельгия пз Станис Идумбо
29 Германия нп Парис Бруннер
14 Дания нп Мика Биерет
81'
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
55'
46 Франция Anis Soubeir
55'
20 Португалия зщ Флавиу Назинью
80'
42 Кот-д&#039;Ивуар Oumar Konate
81'
47 Франция Safouane Benzahra
89'
Запасные
99 Польша вр Томаш Лёска
2 Польша зщ Patryk Warczak
4 Польша зщ Павел Бохневич
14 Польша пз Ярослав Кубицки
21 Чехия пз Ондржей Змрзлы
7 Франция нп Иван Икья Дими
29 Польша Wiktor Kania
16 Швейцария вр Филипп Кён
50 Франция вр Янн Льенар
5 Германия зщ Тило Керер
19 Франция пз Пап Кабраль
44 Бельгия пз Самуэль Нибомбе
49 Франция пз Илан Туре
41 Марокко Aymen Assab
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
16.08.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З2 : 1
13.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Гурник З1 : 1
08.08.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 3Гурник З
05.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Гурник З
29.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Гурник З1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 4 : 0
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 2 : 4 ДВ
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 1 : 2 ДВ
Интер Т
Вадуц
2 : 1 2 : 2
Яблонец
РФШ
2 : 0 1 : 2
Ноа
Сьон
2 : 2 2 : 1
Пайде
Рапид В
1 : 4 2 : 0
ХИК
Мазервелл
1 : 1 2 : 0
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 2 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 0 : 4
Гётеборг
Гент
0 : 1 1 : 1
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Карабах
1 : 0 2 : 0
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 5 : 1
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 4 : 0
Рига
Дьёр
1 : 0 1 : 1
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 1 : 2 4 : 2
Аякс
Шелбурн
3 : 1 2 : 2
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 2 : 1
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 3 : 3
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 2 : 1 2 : 4
Валюр
Норшелланн
0 : 2 5 : 0
Брага
Динамо Мн
1 : 0 0 : 0
Лугано
Рунавик
2 : 0 2 : 2
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 3 : 2
Риека
Ильвес
1 : 0 1 : 1
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 5 : 0
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 0 : 0
Партизан
Тобол
3 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Интер Т
Копенгаген
0 : 0 27.08
Линкольн
Ларн
0 : 2 27.08
Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 0 27.08
Мидтьюлланн
Риека
2 : 0 27.08
Норшелланн
Санкт-Галлен
1 : 0 27.08
КИ Клаксвик
Рига
0 : 0 27.08
ПАОК
Бранн
1 : 1 27.08
Твенте
Карабах
0 : 1 27.08
Дрита
Интер Клуб Эскальдес
2 : 2 27.08
Гурник З
Монако
2 : 3 27.08
Сьон
Аякс
20.0827.08
Викингур Р
Борац Б-Л
1 : 3 27.08
Команда12
Панатинаикос
Градец-Кралове
20.0827.08
Лугано
Маккаби Т-А
20.0827.08
Мазервелл
Фрайбург
20.0827.08
Гент
Хайберниан
20.0827.08
Аталанта
Хапоэль Т-А
20.0827.08
Рейнджерс
Яблонец
20.0827.08
Хартс
Рапид В
20.0826.08
Хетафе
Партизан
20.0827.08
Хайдук
Ракув
20.0827.08
Брага
Аустрия В
20.0827.08
Шэмрок Роверс
КуПС
20.0827.08
Динамо Т
Пафос
20.0827.08

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