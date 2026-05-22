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Хапоэль Т-А - Аталанта 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
27 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Аталанта
Окончен
0 : 0
Хапоэль Т-А

  • 48'
    Джакомо Распадори
0'
45'
90'
  • 32'
    Адриан Краев
  • 54'
    Омри Альтман
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Т-А - Аталанта, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д&#039;Ивуар зщ Одилон Коссуну
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
26'
16 Италия пз Рауль Белланова
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
13 Бразилия пз Эдерсон
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
10 Сербия пз Лазар Самарджич
78'
59 Польша пз Никола Залевски
78'
18 Италия нп Джакомо Распадори
9 Италия нп Джанлука Скамакка
63'
31 Дания зщ Томас Кристенсен
26'
90 Черногория нп Никола Крстович
63'
8 Хорватия пз Марио Пашалич
78'
49 Италия пз Федерико Касса
78'
22 Израиль вр Ассаф Цур
4 Бразилия зщ Chico
97 Франция зщ Маркус Коко
89'
16 Израиль зщ Дорон Лейднер
5 Конго зщ Фернан Майембо
15 Израиль пз Рои Алкукин
89'
51 Израиль пз Омри Альтман
63'
98 Бразилия пз Lucas Falcao
6 Болгария пз Адриан Краев
9 Гана нп Эммануэл Боатенг
75'
35 Гана нп Дуглас Овусу
63'
10 Португалия пз Шандре Силва
63'
27 Израиль Mor Buskila
63'
44 Гана нп Дэниэл Даппа
75'
23 Израиль пз Амит Лемкин
89'
21 Израиль Shahar Piven
89'
Запасные
95 Италия вр Паоло Висмара
57 Италия вр Марко Спортьелло
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
40 Словения зщ Реля Обрич
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
6 Гана пз Ибраим Сулемана
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
52 Италия пз Альберто Манцони
20 Израиль зщ Ор Исраэлов
14 Израиль пз Эль-Ям Канцепольски
13 Израиль Roy Baranes
1 Израиль Dor Benyamini
18 Израиль Tal Archel
8 Израиль Yonatan Ferber
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Израиль Эльянив Барда
История личных встреч
14.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Аталанта1 : 0
08.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 3Аталанта
02.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1 ДВАталанта
26.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Аталанта3 : 2
22.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 1Аталанта
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 4 : 0
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 2 : 4 ДВ
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 1 : 2 ДВ
Интер Т
Вадуц
2 : 1 2 : 2
Яблонец
РФШ
2 : 0 1 : 2
Ноа
Сьон
2 : 2 2 : 1
Пайде
Рапид В
1 : 4 2 : 0
ХИК
Мазервелл
1 : 1 2 : 0
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 2 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 0 : 4
Гётеборг
Гент
0 : 1 1 : 1
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Карабах
1 : 0 2 : 0
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 5 : 1
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 4 : 0
Рига
Дьёр
1 : 0 1 : 1
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 1 : 2 4 : 2
Аякс
Шелбурн
3 : 1 2 : 2
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 2 : 1
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 3 : 3
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 2 : 1 2 : 4
Валюр
Норшелланн
0 : 2 5 : 0
Брага
Динамо Мн
1 : 0 0 : 0
Лугано
Рунавик
2 : 0 2 : 2
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 3 : 2
Риека
Ильвес
1 : 0 1 : 1
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 5 : 0
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 0 : 0
Партизан
Тобол
3 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Интер Т
Копенгаген
0 : 0 27.08
Линкольн
Ларн
0 : 2 27.08
Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 0 27.08
Мидтьюлланн
Риека
2 : 0 27.08
Норшелланн
Санкт-Галлен
1 : 0 27.08
КИ Клаксвик
Рига
0 : 0 27.08
ПАОК
Бранн
1 : 1 27.08
Твенте
Карабах
0 : 1 27.08
Дрита
Интер Клуб Эскальдес
2 : 2 27.08
Гурник З
Монако
2 : 3 27.08
Сьон
Аякс
2 : 4 27.08
Викингур Р
Борац Б-Л
1 : 3 27.08
Команда12
Панатинаикос
Градец-Кралове
2 : 2 27.08
Лугано
Маккаби Т-А
2 : 1 27.08
Мазервелл
Фрайбург
1 : 3 27.08
Гент
Хайберниан
0 : 0 27.08
Аталанта
Хапоэль Т-А
0 : 0 27.08
Рейнджерс
Яблонец
20.0827.08
Хартс
Рапид В
20.0826.08
Хетафе
Партизан
20.0827.08
Хайдук
Ракув
20.0827.08
Брага
Аустрия В
20.0827.08
Шэмрок Роверс
КуПС
20.0827.08
Динамо Т
Пафос
20.0827.08

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