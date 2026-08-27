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Аякс - Сьон 27 Августа прямая трансляция

Стадион: де Турбийон (Сьон, Швейцария), вместимость: 16263
27 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Сьон
Аякс

  • 30'
    Балтазар Коста
  • 34'
    1:0
    Франк Сурдес
  • 71'
    2:2
    Ильяс Шуареф
0'
45'
90'
  • 36'
    Юри Регер
  • 53'
    1:1
    Юлиан Брандт
  • 60'
    1:2
    Маркос Леонардо
  • 69'
    Йорти Мокио
  • 74'
    2:3
    Толуваласе Арокодаре
  • 77'
    Антон Гоэи
  • 87'
    2:4
    Дави Классен
  • 90+5'
    Оуэн Вейндал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Сьон, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: де Турбийон (Сьон, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сьон
Сьон, Швейцария
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1 Швейцария вр Антони Рачоппи
14 Швейцария зщ Нума Лаванши
5 Франция зщ Ноэ Соу
17 Швейцария зщ Ян Крониг
20 Швейцария зщ Ниас Хефти
88 Швейцария пз Али Кабакальман
8 Бразилия пз Балтазар Коста
82'
7 Мальта пз Ильяс Шуареф
85'
13 Швейцария пз Уинсли Ботели
82'
19 Швейцария нп Франк Сурдес
75'
33 Косово нп Рилинд Нивокази
75'
77 Косово пз Донат Рудани
75'
37 Франция пз Фоде Силла
75'
9 Швейцария пз Йозиас Лукембила
82'
29 Швейцария пз Тео Бердаеш
82'
10 Косово пз Беньямин Кололли
85'
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
3 Дания зщ Антон Гоэи
78'
30 Нидерланды зщ Арон Бауман
15 Нидерланды зщ Юри Бас
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
72'
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Нидерланды пз Юри Регер
46'
8 Германия пз Юлиан Брандт
10 Израиль пз Оскар Глух
72'
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
38 Бразилия нп Маркос Леонардо
72'
24 Бельгия пз Йорти Мокио
46'
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
72'
68 Марокко пз Абделла Уазан
72'
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
72'
2 Бразилия зщ Лукас Роза
78'
Запасные
12 Швейцария вр Франческо Руберто
6 Бразилия зщ Маркиньос Киприано
55 Италия зщ Lorenzo Villa
21 Швейцария пз Лиам Чипперфильд
22 Швейцария пз Адриан Льюкес
40 Швейцария Simon Caillet
38 Швейцария Ryan Kessler
22 Нидерланды вр Юри Херкенс
26 Индонезия вр Мартен Пас
21 Испания зщ Хофре Торрентс
36 Нидерланды зщ Дис Янсе
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
9 Дания нп Каспер Дольберг
20 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
Главные тренеры
Франция Дидье Толо
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
13.08.2026 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Сьон2 : 1
09.08.2026 Швейцария — Суперлига 3-й тур Сьон3 : 2
06.08.2026 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Сьон
02.08.2026 Швейцария — Суперлига 2-й тур Сьон3 : 0
30.07.2026 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Сьон4 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 4 : 0
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 2 : 4 ДВ
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 1 : 2 ДВ
Интер Т
Вадуц
2 : 1 2 : 2
Яблонец
РФШ
2 : 0 1 : 2
Ноа
Сьон
2 : 2 2 : 1
Пайде
Рапид В
1 : 4 2 : 0
ХИК
Мазервелл
1 : 1 2 : 0
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 2 : 1
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 0 : 4
Гётеборг
Гент
0 : 1 1 : 1
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Карабах
1 : 0 2 : 0
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 5 : 1
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 4 : 0
Рига
Дьёр
1 : 0 1 : 1
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 1 : 2 4 : 2
Аякс
Шелбурн
3 : 1 2 : 2
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 2 : 1
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 3 : 3
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 2 : 1 2 : 4
Валюр
Норшелланн
0 : 2 5 : 0
Брага
Динамо Мн
1 : 0 0 : 0
Лугано
Рунавик
2 : 0 2 : 2
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 3 : 2
Риека
Ильвес
1 : 0 1 : 1
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 5 : 0
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 0 : 0
Партизан
Тобол
3 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Интер Т
Копенгаген
0 : 0 27.08
Линкольн
Ларн
0 : 2 27.08
Тромсё
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 0 27.08
Мидтьюлланн
Риека
2 : 0 27.08
Норшелланн
Санкт-Галлен
1 : 0 27.08
КИ Клаксвик
Рига
0 : 0 27.08
ПАОК
Бранн
1 : 1 27.08
Твенте
Карабах
0 : 1 27.08
Дрита
Интер Клуб Эскальдес
2 : 2 27.08
Гурник З
Монако
2 : 3 27.08
Сьон
Аякс
2 : 4 27.08
Викингур Р
Борац Б-Л
1 : 3 27.08
Команда12
Панатинаикос
Градец-Кралове
20.0827.08
Лугано
Маккаби Т-А
2 : 1 27.08
Мазервелл
Фрайбург
20.0827.08
Гент
Хайберниан
0 : 0 27.08
Аталанта
Хапоэль Т-А
0 : 0 27.08
Рейнджерс
Яблонец
20.0827.08
Хартс
Рапид В
20.0826.08
Хетафе
Партизан
20.0827.08
Хайдук
Ракув
20.0827.08
Брага
Аустрия В
20.0827.08
Шэмрок Роверс
КуПС
20.0827.08
Динамо Т
Пафос
20.0827.08

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