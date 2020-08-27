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Сельта - Осасуна 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), 18 705 зрителей (75% при вместимости 24 791)
27 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Испания — Примера, 01-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания); Ассистент: Ион Родригес (Испания); Резервный: Гильермо Куэто Амиго (Испания)
Сельта
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 01-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
83'
17 Испания зщ Хави Руэда
67'
16 Испания пз Мигель Роман
6 Гвинея пз Илаш Мориба
8 Испания нп Фер Лопес
83'
7 Испания нп Борха Иглесиас
75'
23 Испания нп Уго Альварес
67'
3 Испания зщ Оскар Мингеса
67'
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
67'
9 Испания нп Ферран Жутгла
75'
39 Норвегия пз Джонс Эль-Абделлауи
83'
10 Испания нп Яго Аспас
83'
1 Испания вр Серхио Эррера
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
31'
20 Испания зщ Хави Галан
24 Испания зщ Алехандро Катена
19 Франция зщ Валентин Розье
8 Испания пз Икер Муньос
10 Испания пз Аймар Орос
88'
14 Испания пз Рубен Гарсия
70'
21 Испания нп Виктор Муньос
18 Испания нп Рауль Моро
88'
17 Хорватия нп Анте Будимир
70'
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
31'
29 Испания пз Асьер Осамбела
70'
9 Испания нп Рауль
70'
23 Испания пз Абель Бретонес
88'
16 Испания пз Мой Гомес
88'
Запасные
1 Испания вр Иван Вильяр
24 Испания зщ Карлос Домингес
29 Испания зщ Йоэль Лаго
21 Сербия зщ Михайло Ристич
12 Испания зщ Ману Фернандес
15 Уругвай пз Матиас Весино
18 Испания нп Пабло Дуран
13 Испания вр Айтор Фернандес
3 Испания зщ Хуан Крус
11 Испания нп Энрике Барха
41 Испания нп Иньиго Аргибиде
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Италия Алессио Лиши
История личных встреч
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Осасуна2 : 3Сельта
21.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Сельта1 : 0Осасуна
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Осасуна3 : 2Сельта
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Осасуна0 : 3Сельта
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Сельта0 : 2Осасуна
06.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Осасуна0 : 0Сельта
05.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Сельта1 : 2Осасуна
19.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Сельта2 : 0Осасуна
23.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Осасуна0 : 0Сельта
25.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Сельта2 : 1Осасуна
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Сельта
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Сельта
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 1Сельта
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Сельта2 : 1
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Сельта3 : 0
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 2
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 1 : 3Осасуна
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Осасуна3 : 2
13.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 2 4 : 3Осасуна
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 0Осасуна

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