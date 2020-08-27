Сельта - Осасуна 06 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 01-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
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|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
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83'
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|зщ
|Хави Руэда
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67'
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|Мигель Роман
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|пз
|Илаш Мориба
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|нп
|Фер Лопес
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83'
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|нп
|Борха Иглесиас
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75'
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|нп
|Уго Альварес
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67'
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|Оскар Мингеса
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67'
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|пз
|Уиллот Сведберг
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67'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
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75'
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|пз
|Джонс Эль-Абделлауи
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83'
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|нп
|Яго Аспас
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83'
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|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
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31'
|20
|зщ
|Хави Галан
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|зщ
|Алехандро Катена
|19
|зщ
|Валентин Розье
|8
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
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88'
|14
|пз
|Рубен Гарсия
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70'
|21
|нп
|Виктор Муньос
|18
|нп
|Рауль Моро
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88'
|17
|нп
|Анте Будимир
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70'
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
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31'
|29
|пз
|Асьер Осамбела
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70'
|9
|нп
|Рауль
|
70'
|23
|пз
|Абель Бретонес
|
88'
|16
|пз
|Мой Гомес
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88'
|1
|вр
|Иван Вильяр
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|21
|зщ
|Михайло Ристич
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|15
|пз
|Матиас Весино
|18
|нп
|Пабло Дуран
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|3
|зщ
|Хуан Крус
|11
|нп
|Энрике Барха
|41
|нп
|Иньиго Аргибиде
|Клаудио Хиральдес
|Алессио Лиши
|26.10.2025
|Испания — Примера
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|2 : 3
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|Испания — Примера
|25-й тур
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|4-й тур
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|04.02.2024
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|23-й тур
|0 : 3
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|1-й тур
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|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Испания - Примера
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|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
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|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|10.01.2026
|Испания — Примера
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|1 : 0