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Челси - Лутон Таун 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
27 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Челси
Лутон Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лутон Таун, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
1-й раунд
Бристоль Сити
Уолсолл
0 : 1
Вулверхэмптон
Порт Вейл
3 : 0
Уиком Уондерерс
Стивенидж
1 : 2
Мидлсбро
Рексем
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Барнет
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1 : 1 0 : 2
Сток Сити
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
1 : 0
Дерби Каунти
Линкольн Сити
1 : 2
Лестер Сити
Нортгемптон Таун
1 : 0
Гримсби Таун
Блэкпул
1 : 3
Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
3 : 1
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 4 : 3
Барнсли
Уиган Атлетик
1 : 1 6 : 5
Брэдфорд Сити
Рочдейл
2 : 0
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
1 : 1 3 : 4
Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
4 : 1
Флитвуд Таун
Честерфилд
1 : 0
Гиллингем
Лутон Таун
0 : 3
Бёрнли
Ноттс Каунти
1 : 1 4 : 3
Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Бирмингем Сити
0 : 1
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
1 : 1 5 : 4
Бромли
Рединг
1 : 1 4 : 5
Уотфорд
Кроули Таун
1 : 0
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Кардифф Сити
Суиндон Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
1 : 4
Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Плимут Аргайл
Эксетер Сити
2 : 0
2-й раунд
Кардифф Сити
Норвич Сити
1 : 2
Донкастер Роверс
Мидлсбро
1 : 3
Ипсвич Таун
Лестер Сити
3 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкпул
Линкольн Сити
1 : 4
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
4 : 0
Барнсли
Кру Александра
3 : 2
Уолсолл
Лейтон Ориент
0 : 0 5 : 6
Стивенидж
Рединг
0 : 3
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
0 : 1
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
1 : 4
Уотфорд
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Плимут Аргайл
Ковентри Сити
2 : 4
Сток Сити
Халл Сити
1 : 1 4 : 5
Бирмингем Сити
Брентфорд
1 : 6
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
26.08
Брэдфорд Сити
Бёрнли
26.08
Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
26.08
Престон Норт Энд
Эвертон
26.08
Челси
Лутон Таун
27.08
Фулхэм
Уимблдон
27.08

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