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Ван - Пюник 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Ван
Пюник

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Составы команд
Ван
Чаренцаван
Пюник
Ереван
История личных встреч
09.08.2026 Армения — Премьер-лига 2-й тур Пюник3 : 0Ван
27.05.2026 Армения — Премьер-лига 27-й тур Пюник2 : 1Ван
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван2 : 1Пюник
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник5 : 1Ван
23.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 2Пюник
28.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Пюник1 : 0Ван
06.10.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван1 : 3Пюник
09.05.2024 Армения - Премьер-лига 33-й тур Пюник3 : 1Ван
08.03.2024 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ван1 : 0Пюник
02.11.2023 Армения - Премьер-лига 15-й тур Пюник6 : 0Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа1231
2
Лига конференций
Арарат-Армения1229
3
Лига конференций
Пюник1228
4 Алашкерт1225
5 Сардарапат1217
6 Урарту1216
7 Ширак1214
8 Ван1211
9 Арарат1211
10 Сюник128
11 БКМА128
12
Зона вылета
Гандзасар123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ван
0%
Ничья
0%
Пюник
0%

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