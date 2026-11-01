Ван - Пюник 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Ван
Чаренцаван
Пюник
Ереван
История личных встреч
|09.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|27.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|23.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|28.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|09.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|08.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|12
|31
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|12
|29
| 3
Лига конференций
|Пюник
|12
|28
|4
|Алашкерт
|12
|25
|5
|Сардарапат
|12
|17
|6
|Урарту
|12
|16
|7
|Ширак
|12
|14
|8
|Ван
|12
|11
|9
|Арарат
|12
|11
|10
|Сюник
|12
|8
|11
|БКМА
|12
|8
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|12
|3
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