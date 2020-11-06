Палмейрас - Ремо 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 34-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Палмейрас Сан-Паулу Ремо Белен Главные тренеры Абел Феррейра Абел Феррейра История личных встреч 10.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 34 76 2 Палмейрас 33 70 3 Крузейро 33 57 4 Флуминенсе 33 54 5 Атлетико Паранаэнсе 34 54 6 Баия 33 53 7 Атлетико Минейро 34 50 8 Ред Булл Брагантино 34 47 9 Сантос 34 47 10 Сан-Паулу 34 44 11 Ботафого 34 42 12 Коритиба 34 42 13 Васко да Гама 33 41 14 Мирасол 34 40 15 Витория 33 38 16 Интернасьонал 34 38 17 Зона вылета Коринтианс 34 37 18 Зона вылета Гремио 34 37 19 Зона вылета Ремо 33 29 20 Зона вылета Шапекоэнсе 33 21