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Палмейрас - Ремо 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Палмейрас
Ремо

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Ремо
Белен
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
10.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур Ремо1 : 1Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3476
2 Палмейрас3370
3 Крузейро3357
4 Флуминенсе3354
5 Атлетико Паранаэнсе3454
6 Баия3353
7 Атлетико Минейро3450
8 Ред Булл Брагантино3447
9 Сантос3447
10 Сан-Паулу3444
11 Ботафого3442
12 Коритиба3442
13 Васко да Гама3341
14 Мирасол3440
15 Витория3338
16 Интернасьонал3438
17
Зона вылета
Коринтианс3437
18
Зона вылета
Гремио3437
19
Зона вылета
Ремо3329
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3321
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Палмейрас
0%
Ничья
0%
Ремо
0%

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