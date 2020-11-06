Палмейрас - Ремо 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Ремо
Белен
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
История личных встреч
|10.05.2026
|Бразилия — Серия А
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|34
|76
|2
|Палмейрас
|33
|70
|3
|Крузейро
|33
|57
|4
|Флуминенсе
|33
|54
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|54
|6
|Баия
|33
|53
|7
|Атлетико Минейро
|34
|50
|8
|Ред Булл Брагантино
|34
|47
|9
|Сантос
|34
|47
|10
|Сан-Паулу
|34
|44
|11
|Ботафого
|34
|42
|12
|Коритиба
|34
|42
|13
|Васко да Гама
|33
|41
|14
|Мирасол
|34
|40
|15
|Витория
|33
|38
|16
|Интернасьонал
|34
|38
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|34
|37
| 18
Зона вылета
|Гремио
|34
|37
| 19
Зона вылета
|Ремо
|33
|29
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|33
|21
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