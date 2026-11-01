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Полесье - Верес 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
06 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Полесье
Верес

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Составы команд
Полесье
Житомир
Верес
Ровно
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
05.04.2026 Украина — Премьер-лига 22-й тур Полесье1 : 1Верес
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Верес1 : 4Полесье
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала Верес0 : 1 ДВПолесье
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Верес5 : 1Полесье
15.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 1Верес
01.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Полесье1 : 1Верес
28.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 2Полесье
20.03.2021 Украина - Первая лига 17-й тур Верес2 : 0Полесье
12.09.2020 Украина - Первая лига 2-й тур Полесье0 : 0Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1128
2
Лига конференций
Полесье1025
3
Лига конференций
Динамо К1022
4 Металлист 1925921
5 Карпаты1119
6 Заря1118
7 ЛНЗ Черкассы1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Эпицентр119
11 Буковина109
12 Верес119
13
Стыковая зона
Левый Берег98
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар107
15
Зона вылета
Кривбасс96
16
Зона вылета
Кудровка115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Полесье
0%
Ничья
0%
Верес
0%

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