Полесье - Верес 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
06 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
Полесье
Житомир
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|05.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|5 : 1
|15.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|20.03.2021
|Украина - Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.09.2020
|Украина - Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Полесье
|10
|25
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|10
|22
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|Заря
|11
|18
|7
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Черноморец
|10
|9
|10
|Эпицентр
|11
|9
|11
|Буковина
|10
|9
|12
|Верес
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|11
|5
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