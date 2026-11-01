СКА-Хабаровск - Ленинградец 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2026 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Михаил Николаевич Семёнов
|Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
|04.11.2026
|Fonbet Кубок России
|6-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|05.09.2026
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Урал
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|17
|32
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|17
|32
|5
|Велес
|18
|31
|6
|Спартак Кс
|17
|28
|7
|Шинник
|17
|26
|8
|Волга Ул
|18
|22
|9
|Уфа
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|21
|11
|Челябинск
|17
|21
|12
|Арсенал Т
|17
|19
|13
|Ленинградец
|17
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|СКА-Хабаровск
|17
|16
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
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