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СКА-Хабаровск - Ленинградец 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
СКА-Хабаровск
Ленинградец

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Михаил Николаевич Семёнов
Россия Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
04.11.2026 Fonbet Кубок России 6-й раунд Ленинградец1 : 1 3 : 4СКА-Хабаровск
05.09.2026 Россия — Лига Pari 10-й тур Ленинградец3 : 2СКА-Хабаровск
28.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Ленинградец0 : 1СКА-Хабаровск
28.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1746
2
Повышение
Урал1734
3
Плей-офф за повышение
Сочи1732
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
5 Велес1831
6 Спартак Кс1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1822
9 Уфа1722
10 Ротор1721
11 Челябинск1721
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1718
14 Енисей1717
15 СКА-Хабаровск1716
16
Зона вылета
КАМАЗ1714
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1711
Кто победит?
0 голосов болельщиков
СКА-Хабаровск
0%
Ничья
0%
Ленинградец
0%

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