СКА-Хабаровск - Ленинградец 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 19-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд СКА-Хабаровск Хабаровск Ленинградец Ленинградская область Главные тренеры Михаил Николаевич Семёнов Сергей Иванович Подпалый История личных встреч 04.11.2026 Fonbet Кубок России 6-й раунд 1 : 1 3 : 4 05.09.2026 Россия — Лига Pari 10-й тур 3 : 2 28.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур 0 : 1 28.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 17 46 2 Повышение Урал 17 34 3 Плей-офф за повышение Сочи 17 32 4 Плей-офф за повышение Торпедо М 17 32 5 Велес 18 31 6 Спартак Кс 17 28 7 Шинник 17 26 8 Волга Ул 18 22 9 Уфа 17 22 10 Ротор 17 21 11 Челябинск 17 21 12 Арсенал Т 17 19 13 Ленинградец 17 18 14 Енисей 17 17 15 СКА-Хабаровск 17 16 16 Зона вылета КАМАЗ 17 14 17 Зона вылета Нефтехимик 17 13 18 Зона вылета Текстильщик 17 11