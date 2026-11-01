Шапекоэнсе - Васко да Гама 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2026 года в 02:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Шапекоэнсе
Шапеко
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
История личных встреч
|06.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|27.08.2018
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|22.04.2018
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|30.09.2017
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|15.06.2017
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|16.10.2015
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|05.07.2015
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|34
|76
|2
|Палмейрас
|34
|73
|3
|Крузейро
|34
|60
|4
|Флуминенсе
|34
|57
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|54
|6
|Баия
|34
|53
|7
|Атлетико Минейро
|34
|50
|8
|Ред Булл Брагантино
|34
|47
|9
|Сантос
|34
|47
|10
|Сан-Паулу
|34
|44
|11
|Ботафого
|34
|42
|12
|Коритиба
|34
|42
|13
|Васко да Гама
|33
|41
|14
|Мирасол
|34
|40
|15
|Витория
|34
|38
|16
|Интернасьонал
|34
|38
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|34
|37
| 18
Зона вылета
|Гремио
|34
|37
| 19
Зона вылета
|Ремо
|34
|29
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|33
|21
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