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Шапекоэнсе - Васко да Гама 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 02:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Шапекоэнсе
Васко да Гама

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Шапекоэнсе
Шапеко
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
История личных встреч
06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Васко да Гама1 : 1Шапекоэнсе
08.12.2019 Бразилия - Серия А 38-й тур Васко да Гама1 : 1Шапекоэнсе
15.09.2019 Бразилия - Серия А 19-й тур Шапекоэнсе1 : 2Васко да Гама
27.08.2018 Бразилия - Серия А 21-й тур Васко да Гама3 : 1Шапекоэнсе
22.04.2018 Бразилия - Серия А 2-й тур Шапекоэнсе1 : 1Васко да Гама
30.09.2017 Бразилия - Серия А 26-й тур Васко да Гама1 : 1Шапекоэнсе
15.06.2017 Бразилия - Серия А 7-й тур Шапекоэнсе2 : 1Васко да Гама
16.10.2015 Бразилия - Серия А 30-й тур Васко да Гама1 : 1Шапекоэнсе
05.07.2015 Бразилия - Серия А 11-й тур Шапекоэнсе1 : 0Васко да Гама
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3476
2 Палмейрас3473
3 Крузейро3460
4 Флуминенсе3457
5 Атлетико Паранаэнсе3454
6 Баия3453
7 Атлетико Минейро3450
8 Ред Булл Брагантино3447
9 Сантос3447
10 Сан-Паулу3444
11 Ботафого3442
12 Коритиба3442
13 Васко да Гама3341
14 Мирасол3440
15 Витория3438
16 Интернасьонал3438
17
Зона вылета
Коринтианс3437
18
Зона вылета
Гремио3437
19
Зона вылета
Ремо3429
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3321
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шапекоэнсе
0%
Ничья
0%
Васко да Гама
0%

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