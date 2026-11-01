Шапекоэнсе - Васко да Гама 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 02:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 21-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Шапекоэнсе Шапеко Васко да Гама Рио-де-Жанейро История личных встреч 06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 1 : 1 08.12.2019 Бразилия - Серия А 38-й тур 1 : 1 15.09.2019 Бразилия - Серия А 19-й тур 1 : 2 27.08.2018 Бразилия - Серия А 21-й тур 3 : 1 22.04.2018 Бразилия - Серия А 2-й тур 1 : 1 30.09.2017 Бразилия - Серия А 26-й тур 1 : 1 15.06.2017 Бразилия - Серия А 7-й тур 2 : 1 16.10.2015 Бразилия - Серия А 30-й тур 1 : 1 05.07.2015 Бразилия - Серия А 11-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 34 76 2 Палмейрас 34 73 3 Крузейро 34 60 4 Флуминенсе 34 57 5 Атлетико Паранаэнсе 34 54 6 Баия 34 53 7 Атлетико Минейро 34 50 8 Ред Булл Брагантино 34 47 9 Сантос 34 47 10 Сан-Паулу 34 44 11 Ботафого 34 42 12 Коритиба 34 42 13 Васко да Гама 33 41 14 Мирасол 34 40 15 Витория 34 38 16 Интернасьонал 34 38 17 Зона вылета Коринтианс 34 37 18 Зона вылета Гремио 34 37 19 Зона вылета Ремо 34 29 20 Зона вылета Шапекоэнсе 33 21