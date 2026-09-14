Шахтер - Черноморец: Прогноз на матч чемпионата Украины 14 сентября 

Дата публикации: 14-09-2026 16:19

В понедельник, 14 сентября, на львовском стадионе «Арена Львов» пройдет весьма ожидаемое футбольное противостояние в рамках шестого тура Украинской Премьер-лиги, где на поле сойдутся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Поединок начнется ровно в 18:00 по киевскому времени по свистку главного арбитра Максима Козыряцкого из Запорожья, который будет следить за ходом напряженной борьбы.

Шахтер



На сегодняшний день донецкий «Шахтер» остался одной из самых стабильных и амбициозных команд Украины. Его главный экзамен в сентябре уже позади - на прошлой неделе футболисты Арда Турана на выезде встречались с мощным ПСВ из Эйндховена в рамках группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Почти все наблюдатели после этого матча сошлись во мнении, что несмотря на ничейный счет, донецкий коллектив заслуживал большего и мог бы претендовать на полные три очка, если бы чуть лучше реализовывал свои моменты. Для местных болельщиков ПСВ, конечно, их команда выглядела фаворитом на домашнем стадионе, но гости продемонстрировали характер.

После этого поединка стало очевидно, что «Шахтер» отличается на внутренней и европейской арене. Иногда в национальном чемпионате заметен недостаток мотивации у отдельных игроков, чего не скажешь о Лиге чемпионов - здесь команда старалась максимально сконцентрированно вести оборону, а бразильские легионеры показали по-настоящему образцовую дисциплину. Неожиданно лидером по количеству выигранных единоборств в первом туре стал малоизвестный Изаки Силва - еще недавно это казалось невозможным.

Теперь перед «горняками» стоит задача вернуться в украинскую реальность - на ближайшие семь дней у «Шахтера» крайне насыщенный календарь: два матча УПЛ и еще один поединок в Кубке Украины. Наставнику Арду Турану придется активно использовать все доступные ресурсы и проводить ротацию. Есть вероятность, что Просперу Обаху наконец-то доверят место в старте. Такая плотная игровая неделя требует максимальной мобилизации, ведь преследователи в турнирной таблице не дремлют и вынуждают «Шахтер» набирать только победные очки.

Черноморец



Одесский «Черноморец» - это команда, вернувшаяся в элитный футбольный дивизион Украины в текущем сезоне, и старт для нее получился далеко не самым уверенным. Подопечные Романа Григорчука уже дважды серьезно пострадали от внешних обстоятельств: сначала встречу второго тура против «Колоса» пришлось перенести из-за повреждений родного стадиона, а чуть позже выездной матч Кубка против «Вильхивцев» ознаменовался сенсационным поражением одесситов (0:1).

Стоит отметить, что «Черноморец» умеет настроиться на борьбу даже против фаворитов. В первом туре команда дала настоящий бой «Полесью» (1:2), где сыграло роль утомление соперника из-за еврокубков. Однако в противостоянии с ЛНЗ одесситы уступили без шансов (0:2). На данный момент в лиге «моряки» могут похвастаться победой над «Кривбассом» (1:0) и ничьей с «Левым Берегом» (0:0), хотя назвать эти матчи образцами зрелищного футбола сложно.

Поздние трансферы внесли небольшие коррективы в кадровую ситуацию команды, хотя главную ставку тренер продолжает делать на арендаторов из «Шахтера» - защитника Марьяна Фарину и атакующего полузащитника Олега Пушкарева. Также может повлиять и травма Владислава Клименко, что заставит тренерский штаб воспользоваться резервами. В любом случае, на игру против фаворита сезона «Черноморец» постарается выйти предельно собранным, чтобы максимально усложнить жизнь «Шахтеру» и использовать все слабые места соперника.

История встреч



В очных противостояниях «Шахтер» и «Черноморец» насчитывают 133 игры: 75 раз триумфовали футболисты из Донецка, 26 встреч завершились ничьей, 32 победы на счету одесситов. По разнице забитых и пропущенных мячей заметно преимущество дончан - 217:109. Самую крупную победу «Шахтер» одерживал дважды - 5:0 в 2015 и 2018 годах, а «Черноморец» брал верх 3:0 еще в 1992 году. Предыдущий матч соперники проводили в мае прошлого года – тогда дубль оформил Невертон, еще один мяч забил Артем Бондаренко, и уверенная победа осталась за «горняками» (3:0).

Судейская бригада



Обслуживать поединок будет опытный арбитр Максим Козыряцкий (45 лет, Запорожье), в активе которого уже 88 матчей в высшем украинском дивизионе. Помогать ему будут ассистенты Александр Корнийко и Тарас Клименко, а запасным судьей станет Александр Соловьян. Для видеопомощи применят систему VAR, которой будут руководить Владимир Новохатний и Владимир Высоцкий. Интересно, что за свою карьеру Козыряцкий провел 10 матчей с участием «Шахтера» (7 побед и 3 ничьих) и трижды обслуживал встречи «Черноморца» (1 ничья и 2 поражения одесской команды).

Ориентировочные составы



Шахтер: Ризнык - Азарови, Бондарь, Грам, Караваев - Карвалью, Назарина, Криськив - Невертон, Мейреллиш, Лукас.

Черноморец: Аниагбосо - М. Когут, Кратов, Жаржу, Гусев - Робакидзе, Клец - Фарасеенко, Авагимян, К. Попов - Йока.





Перед этим матчем интрига сохраняется, ведь обе команды преследуют важные турнирные цели: «Шахтер» стремится не терять лидерские позиции и продолжать бороться за золотые медали, а «Черноморец» рассчитывает закрепиться в Премьер-лиге и преподнести сюрприз подопечным Арда Турана. Львов встречает очередной захватывающий матч, который гарантированно подарит болельщикам массу эмоций и ярких моментов.