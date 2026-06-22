Испания повторила легендарный рекорд Бразилии после разгрома на ЧМ-2026

Дата публикации: 22-06-2026 07:24

Сборная Испании продолжает впечатляющую беспроигрышную серию в официальных матчах. После уверенной победы над Саудовской Аравией со счётом 4:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года команда Луиса де ла Фуэнте довела этот показатель до 33 встреч подряд.

За время серии испанцы одержали 26 побед и семь раз сыграли вничью. Последнее поражение в официальном матче национальная команда потерпела ещё в марте 2023 года, когда уступила Шотландии со счётом 0:2 в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает журналист Педро Мартин, нынешняя серия позволила Испании повторить историческое достижение сборной Бразилии, которая не проигрывала в официальных матчах на протяжении 33 игр в период с 1993 по 1998 год.

При этом в статистику включены только официальные встречи с учётом результата в основное время. Поэтому не учитываются поражение от Португалии в финале Лиги наций 2025 года, где судьба трофея решилась в серии пенальти, а также проигрыш Колумбии в товарищеском матче в марте 2024 года.

Победа над Саудовской Аравией не только укрепила позиции испанцев на чемпионате мира, но и позволила команде вплотную приблизиться к новому историческому рекорду. Следующий шанс превзойти достижение Бразилии появится у «Красной фурии» в матче третьего тура против Уругвая, который состоится 27 июня.