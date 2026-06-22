Тренер Уругвая объяснил потерю очков в матче с Кабо-Верде

Дата публикации: 22-06-2026 07:29

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал неожиданную ничью с Кабо-Верде во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы H завершилась со счётом 2:2 и заметно осложнила положение южноамериканской команды перед заключительным туром.

По мнению аргентинского специалиста, ключевым фактором неудачного результата стало падение интенсивности игры со стороны его команды по ходу матча.

Бьелса отметил, что в те моменты, когда уругвайцы уверенно действовали в обороне и сохраняли контроль над происходящим на поле, им удавалось создавать преимущество и продвигаться вперёд. Однако после потери контроля инициатива постепенно перешла к сопернику.

«Когда мы хорошо оборонялись, игра складывалась в нашу пользу. Но как только мы начали терять контроль над матчем, преимущество стало исчезать. Решающим моментом стало снижение интенсивности, чего не должно было случиться», — заявил наставник.

Сборная Уругвая пока не сумела одержать ни одной победы на турнире. В первом туре команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1), а теперь поделила очки с Кабо-Верде (2:2).

При этом сборная Кабо-Верде продолжает удивлять на чемпионате мира. После сенсационной ничьей с Испанией (0:0) африканская команда вновь сумела отобрать очки у одного из фаворитов группы.

В заключительном туре Уругвай проведёт решающий матч против Испании, тогда как Кабо-Верде встретится с Саудовской Аравией. Обе игры состоятся 27 июня.