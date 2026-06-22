Куртуа мечтает завершить карьеру в мадридском «Реале»

Дата публикации: 22-06-2026 07:38

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что не планирует менять клуб и надеется завершить профессиональную карьеру в составе испанского гранда.

«Мне хотелось бы провести в „Реале“ ещё четыре-пять сезонов. Было бы прекрасно закончить карьеру именно здесь», — приводит слова бельгийского голкипера журналист Фабрицио Романо.

Куртуа стал игроком «сливочных» летом 2018 года, перейдя из лондонского «Челси». За годы выступлений в Мадриде он завоевал множество престижных трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

В сезоне-2025/26 34-летний вратарь принял участие в 45 матчах во всех турнирах. За этот период он пропустил 43 мяча и в 17 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.