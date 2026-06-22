Рангник заявил, что Австрия способна обыграть Аргентину

Дата публикации: 22-06-2026 07:42

Для сборной Австрии предстоящий матч чемпионата мира 2026 года против Аргентины станет серьёзнейшим испытанием. Главный тренер австрийской команды Ральф Рангник не скрывает, что его подопечные считаются аутсайдерами встречи, однако не теряет веры в возможность положительного результата.

Накануне игры специалист поделился своими ожиданиями и подчеркнул, что команда готова бороться за очки даже против одного из главных фаворитов турнира. По словам Рангника, многие эксперты и болельщики считают победу Аргентины практически неизбежной, однако в футболе всегда есть место неожиданностям.

«Если кто-то хочет рискнуть и выиграть большие деньги, может поставить на победу Австрии. Даже ничья для нас стала бы приятным сюрпризом, а победа тем более. Тем не менее я считаю, что такой сценарий возможен», — отметил наставник австрийцев.

Рангник подчеркнул, что рассчитывает на сильные стороны своей команды. По его мнению, Австрия способна навязать сопернику борьбу благодаря грамотной тактике, высокой интенсивности игры и готовности футболистов действовать смело в ключевые моменты встречи. Тренер уверен, что именно дисциплина, энергия и правильное выполнение игрового плана могут стать факторами, которые позволят его команде рассчитывать на успех.

Отдельно специалист высказался о сборной Аргентины и её лидере Лионеле Месси. Рангник назвал капитана южноамериканской команды величайшим футболистом в истории мирового футбола. При этом он отметил, что было бы ошибкой сводить силу аргентинцев исключительно к одному игроку.

По словам наставника Австрии, действующие чемпионы мира обладают выдающимся подбором исполнителей практически на каждой позиции. Аргентинская сборная отличается не только индивидуальным мастерством своих футболистов, но и отлично организованной командной игрой, благодаря чему уже много лет остаётся среди сильнейших национальных команд планеты.

Матч между сборными Аргентины и Австрии состоится сегодня и начнётся в 20:00 по московскому времени. Встреча вызывает большой интерес у болельщиков, поскольку аргентинцы считаются фаворитами, однако австрийская команда намерена сделать всё возможное, чтобы преподнести одну из главных сенсаций текущего чемпионата мира. Для Рангника и его подопечных этот поединок станет отличной возможностью проверить свои силы на фоне одного из сильнейших соперников современности.