В Турции приняли решение по будущему Монтеллы после провала на ЧМ-2026

Дата публикации: 22-06-2026 07:46

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года и дал понять, что руководство не собирается расставаться с главным тренером Винченцо Монтеллой, несмотря на провал на групповом этапе турнира.

Сборная Турции не смогла оправдать ожидания болельщиков и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф мирового первенства. Уже после двух стартовых туров команда потеряла возможность продолжить борьбу за трофей, проиграв сборной Австралии со счётом 0:2 и уступив Парагваю — 0:1. Такие результаты вызвали волну критики в адрес тренерского штаба и спровоцировали разговоры о возможной смене наставника.

Однако глава турецкого футбола заявил, что федерация полностью доверяет нынешнему тренеру и не намерена принимать поспешных решений. По словам Хаджиосманоглу, стабильность является важнейшим фактором развития любой команды, а постоянная смена специалистов редко приводит к положительным результатам.

«Мы продолжим поддерживать нашего тренера. Национальная сборная — это не клуб, где можно менять наставников после каждого неудачного результата. В последние дни в прессе появилось множество фамилий потенциальных кандидатов, но мы не относимся к тем, кто отказывается от своих людей ради тех, кого случайно встретил по пути», — подчеркнул функционер.

Президент федерации также отметил, что работа тренера может подвергаться профессиональному анализу и критике с точки зрения тактики или выбора состава. Однако, по его мнению, далеко не все неудачи являются следствием ошибок наставника. В футболе многое зависит от деталей и удачи, а исход матчей порой решают считаные сантиметры.

Хаджиосманоглу призвал не зацикливаться на неудачах и смотреть в будущее с оптимизмом. Он выразил уверенность, что даже столь болезненное выступление на чемпионате мира может стать важным уроком для команды и помочь ей стать сильнее в дальнейшем.

Таким образом, несмотря на ранний вылет с турнира и растущее давление со стороны общественности, Винченцо Монтелла сохраняет поддержку руководства турецкого футбола и, судя по заявлениям федерации, продолжит работу со сборной в ближайшем будущем.