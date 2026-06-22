Аргентина - Австрия: Прогноз на матч чемпионата мира 2026 22 июня

Дата публикации: 22-06-2026 07:49

22 июня на современном и вместительном стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне состоится поединок второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Австрии. Этот матч многими экспертами уже называется одним из самых интересных противостояний группового этапа. Ожидается большое количество болельщиков на трибунах, ведь противостояние между южноамериканской футбольной школой и европейской всегда вызывает повышенный интерес. Начало встречи задумано на 20:00 по киевскому времени, и миллионы зрителей по всему миру будут следить за событиями на поле в режиме реального времени.

Аргентина

Сборная Аргентины по праву считается одним из фаворитов не только этого чемпионата, но и мирового футбола в целом. Аргентинцы подтвердили свой статус еще на прошлом mundialе в Катаре, где сумели дойти до финала и в напряженной борьбе победили сборную Франции в серии пенальти. Также стоит отметить их превосходство на континентальном уровне - команда уже дважды подряд выиграла Копа Америка, что говорит о высочайшей стабильности. В отборочном цикле южноамериканской зоны CONMEBOL "альбиселесте" продемонстрировали практически идеальные результаты, завершив квалификацию с максимальным количеством очков среди всех участников, а в товарищеских матчах после триумфа в Катаре команда неизменно одерживала победы.

В стартовом матче нынешнего мирового первенства сборная Аргентины вышла в оптимальном составе - на поле появились все ключевые исполнители, начиная с вратаря Эмилиано Мартинеса и заканчивая легендарным форвардом Лионелем Месси. Примечателен тот факт, что для Месси это шестой чемпионат мира в карьере, и к тому же он отметил 20 лет с момента своего дебюта на высшем уровне. Против Алжира Лео оформил великолепный хет-трик, причем дважды поразил цель эффектными ударами из-за штрафной площади. Его возвращение после травмы вдохновило партнеров - команда продемонстрировала высокую слаженность и доминировала на поле в течение всего поединка.

Австрия

Для австрийской сборной это первое появление на чемпионате мира за долгие годы - команда не попадала на мундиаль с 1998 года. Однако за последнее десятилетие австрийский футбол заметно прибавил: появилась плеяда талантливых игроков, многие из которых выступают в чемпионатах Германии, Англии и других топ-лиг Европы. На европейских первенствах в 2010-х и 2020-х годах сборная Австрии обрела опыт участия в крупных турнирах, а в последнем квалификационном цикле для ЧМ-2026 прошла очень уверенно - заняла первое место в своей группе, опередив ближайшего конкурента, сборную Боснии, на два очка. Восемь матчей принесли 19 очков, и это стало триумфом для команды и тренерского штаба Ральфа Рангника.

В преддверии чемпионата мира сборная Австрии провела ряд товарищеских встреч, одержав несколько побед подряд, что позволило футболистам почувствовать уверенность в своих силах. В первом туре группового этапа 2026 года австрийцам достался относительно удобный соперник - дебютант турнира сборная Иордании. Победа в этом матче далась нелегко: австрийцы первыми открыли счет, однако в начале второго тайма позволили сопернику сравнять, но сумели собраться и дожали аутсайдера, оформив итоговую победу со счетом 3:1.

Статистика личных встреч

Эти сборные крайне редко пересекаются на международном уровне. Единственный зарегистрированный официальный поединок между Аргентиной и Австрией состоялся аж в далеком 1990 году. Тогда команды провели товарищеский матч, который завершился ничейным итогом - 1:1. Такой дефицит очных встреч добавляет нынешнему противостоянию особого интереса и интриги.

Прогноз

Большинство букмекеров уверены в превосходстве действующих чемпионов мира. Аргентина не только выигрывает важные матчи, но и почти всегда демонстрирует высокое качество игры, в то время как австрийцы только набирают опыт на столь высоком уровне. Поэтому ставка на победу аргентинцев выглядит логичной, а коэффициент на их успех составляет 1.65. Ожидается, что команда Лионеля Скалони подтвердит свой класс, однако недооценивать представителя Европы также не стоит - борьба обещает быть захватывающей, особенно если австрийцы сыграют без лишнего давления.