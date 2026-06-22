Франция - Ирак: Прогноз на матч чемпионата мира 2026 23 июня

Дата публикации: 22-06-2026 07:51

23 июня на стадионе Линкольн Файненшл Филд состоится матч второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся национальные сборные Франции и Ирака. Эта встреча обещает быть интересной, несмотря на очевидную разницу в классах, ведь мировые первенства всегда полны неожиданностей и сенсаций.

Начало этой встречи запланировано на 00:00 по киевскому времени, что дает возможность многим поклонникам футбола из разных уголков мира насладиться зрелищем в прямом эфире.

Франция

Сборная Франции на протяжении последних лет стабильно подтверждает свой статус одной из сильнейших команд планеты. На прошлых двух мировых первенствах команда неизменно доходила до финала. В 2018 году "ле бле" стали чемпионами, продемонстрировав практически идеальную игру, а четыре года спустя в Катаре лишь серия пенальти не позволила им вновь завоевать титул – там французы уступили Аргентине после боевой ничьей. На квалификационном этапе текущего чемпионата мира подопечные Дидье Дешама не испытали каких-либо особых трудностей – Франция дважды оказалась сильнее Украины, а единственными трудностями стали встречи с Исландией, где дома была добыта непростая победа, а в гостях – минимальная ничья. Тем не менее, именно французы заняли первое место в своей группе, что и позволило им уверенно попасть на мировое первенство.

В товарищеских матчах также можно было видеть традиционную уверенность французов, хотя и были небольшие осечки – например, домашнее поражение от Кот-д’Ивуара немного подпортило статистику, однако впоследствии отличная победа 3:1 над Северной Ирландией показала, что команда умеет делать выводы. А затем похожий счет был продублирован уже на мировом первенстве: Франция обыграла Сенегал 3:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе, который, как и ожидалось, стал лидером атак своей команды.

Ирак

Сборная Ирака возвращается на главный футбольный форум спустя десятилетия ожидания – команда участвовала на таком уровне лишь однажды, еще в 1986 году. Квалификация на чемпионат мира 2026 оказалась для иракцев тяжёлым испытанием, но увеличение числа команд помогло им пройти сито отборочных турниров. В основной отборочной группе иракцы заняли лишь третье место, пропустив вперед Иорданию, однако в плей-офф им удалось переиграть Индонезию. В решающем раунде Ирак сыграл вничью с Саудовской Аравией, что позволило им выйти дальше, а осенью они выбили ОАЭ, а весной оказались сильнее Боливии.

В 2026 году команда провела несколько разноуровневых товарищеских поединков: была победа над Андоррой, ничья с Испанией, но затем поражение от Венесуэлы. На старте чемпионата мира иракцы не сумели навязать борьбу сопернику – они сравняли счет после быстрого гола Холланда, но позволили норвежскому лидеру реализовать свой класс и ошибки защиты самой Ирака привели к итоговому поражению 1:4.

История личных встреч

Франция и Ирак ранее не сталкивались друг с другом не только на официальных турнирах, но даже и в товарищеских матчах. Этот сентябрьский поединок станет дебютным противостоянием между этими сборными, что добавляет новизны интриге матча.

Прогноз и ставки

Букмекерские конторы практически единодушны в своих оценках – явным фаворитом считается сборная Франции. Разница в индивидуальном мастерстве футболистов, опыте выступлений на таких высоких уровнях, а также в командной организации слишком велика, чтобы ожидать серьезных проблем для "триколоров". Очень вероятно, что подопечные Дидье Дешама добьются уверенной победы с разницей минимум в три мяча, даже несмотря на возможную ротацию состава. Оптимальным выбором может стать ставка на победу Франции с форой -2,5 по голам.

Тем не менее, не стоит забывать, что каждый чемпионат мира — это шанс для аутсайдера проявить себя. И, кто знает, возможно, Ираку удастся навязать борьбу или хотя бы отличиться забитым мячом в ворота грандов мирового футбола.