L'Equipe извинился перед Жереми Доку и лишил эфиров раскритиковавшую его ведущую

Дата публикации: 22-06-2026 16:59

На французском телевидении развернулся громкий медиаскандал. Журналистка Франс Пьеррон лишилась эфиров на канале L'Equipe после того, как раскритиковала хавбека бельгийской сборной Жереми Доку. Футболист принял решение временно покинуть ЧМ ради рождения своего ребёнка в Англии, что вызвало недовольство ведущей. Первым о дисциплинарных мерах в отношении Пьеррон сообщил журналист Клемен Гарин.

Телеканал поспешил дистанцироваться от слов ведущей, назвав их её частным мнением, «далёким от ценностей» бренда. Руководство L'Equipe оперативно отреагировало на инцидент, опубликовав официальные извинения перед Доку и футбольной общественностью.