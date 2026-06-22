Шлоттербек выбыл до конца ЧМ-2026 из-за серьёзной травмы колена

Дата публикации: 22-06-2026 22:08

Сборная Германии получила неприятные новости после победы над Кот-д'Ивуаром на чемпионате мира 2026 года. Один из ключевых игроков обороны команды Нико Шлоттербек больше не сможет помочь национальной команде на турнире из-за серьёзной травмы колена, полученной во время матча второго тура группового этапа.

По информации немецких СМИ, защитник прошёл углублённое медицинское обследование после встречи с африканской сборной. Результаты диагностики подтвердили худшие опасения врачей: у футболиста выявлен разрыв медиальной связки коленного сустава. Несмотря на то что операция игроку, вероятно, не потребуется, сроки восстановления не позволят ему вернуться на поле до окончания чемпионата мира.

Для немецкой команды эта новость стала серьёзным ударом. Шлоттербек считался одним из важнейших элементов оборонительной линии и регулярно выходил в стартовом составе. Его уверенная игра, умение начинать атаки из глубины поля и надёжность в единоборствах делали его одним из лидеров защитной линии сборной Германии.

Само повреждение произошло уже на 13-й минуте матча против Кот-д'Ивуара. В одном из игровых эпизодов защитник почувствовал сильную боль в колене, однако не стал сразу покидать поле. Медицинский штаб оказал футболисту помощь, после чего он продолжил встречу.

Как сообщается, Шлоттербек смог доиграть до перерыва благодаря обезболивающим препаратам и собственному желанию помочь команде в важном матче. Однако в раздевалке стало понятно, что продолжать игру невозможно. Во втором тайме на поле вместо него вышел опытный Антонио Рюдигер.

Тот матч завершился волевой победой Германии со счётом 2:1 благодаря дублю Дениза Ундава. Немцы набрали шесть очков и практически обеспечили себе место в плей-офф, однако успех оказался омрачён потерей одного из ведущих защитников.

Теперь тренерскому штабу предстоит искать новые варианты построения обороны. Наиболее вероятным кандидатом на замену считается именно Рюдигер, который обладает большим международным опытом и способен взять на себя роль лидера защитной линии. Тем не менее потеря Шлоттербека может сказаться на стабильности игры команды в решающих матчах турнира.

Особенно важно отметить характер самого футболиста. Несмотря на серьёзное повреждение, он не покинул поле сразу после травмы и старался помочь партнёрам в сложный момент встречи. Подобная самоотверженность вызвала уважение как среди болельщиков, так и среди специалистов.

Для 26-летнего защитника эта травма стала крайне обидной ещё и потому, что нынешний чемпионат мира складывался для него весьма успешно. Шлоттербек уверенно провёл стартовые матчи турнира и рассматривался как один из ключевых игроков команды в борьбе за высокие места.

Сборной Германии ещё предстоит провести матч заключительного тура группового этапа против Эквадора, который состоится 25 июня. Однако главные испытания ждут команду впереди — в плей-офф, где любая кадровая потеря может оказаться решающей.

Несмотря на отсутствие Шлоттербека, немецкая команда остаётся одним из фаворитов турнира. Тем не менее травма основного защитника существенно сокращает варианты для тренерского штаба и может стать серьёзным фактором в дальнейшей борьбе за титул.

Теперь одной из главных задач медицинского персонала станет помощь футболисту в восстановлении, а сама сборная Германии постарается добиться успеха на чемпионате мира уже без одного из своих ведущих игроков обороны.