Нагельсман отреагировал на потерю Шлоттербека до конца ЧМ-2026

Дата публикации: 22-06-2026 22:12

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман впервые подробно прокомментировал ситуацию с Нико Шлоттербеком, который из-за серьёзной травмы больше не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира 2026 года. Наставник немецкой сборной признал, что потеря одного из ключевых защитников станет серьёзным испытанием для команды, однако выразил уверенность в глубине состава и способности других футболистов достойно заменить выбывшего игрока.

Новость о травме Шлоттербека стала одним из самых неприятных событий для немецкой сборной после победы над Кот-д'Ивуаром во втором туре группового этапа. Защитник получил повреждение ещё по ходу встречи, однако сумел продолжить игру до перерыва, несмотря на сильную боль. Лишь после окончания первого тайма стало ясно, что футболист не сможет продолжить матч.

Последующее медицинское обследование подтвердило серьёзность повреждения. Врачи диагностировали тяжёлую травму связок, которая исключает возможность возвращения игрока на поле до завершения турнира. Таким образом, чемпионат мира для одного из лидеров немецкой обороны завершился досрочно.

Нагельсман не скрывал разочарования, говоря о потере защитника. По словам наставника, Шлоттербек был важной фигурой не только благодаря своим игровым качествам, но и благодаря влиянию на атмосферу внутри коллектива.

Тренер подчеркнул, что сборной будет не хватать его надёжности в обороне, умения читать игру и уверенно действовать в сложных ситуациях. Особенно высоко Нагельсман оценил футбольные качества своего подопечного, отметив его выдающуюся игру на протяжении последних месяцев.

Вместе с тем наставник рассказал, что команда сразу поддержала футболиста после получения окончательного диагноза. По словам тренера, игрок тяжело воспринял новость, однако сумел сохранить позитивный настрой.

Внутри сборной отмечают, что Шлоттербек быстро переключился на процесс восстановления и уже строит планы на будущее. Именно это отношение к сложившейся ситуации особенно впечатлило тренерский штаб и партнёров по команде.

Несмотря на кадровую потерю, Нагельсман дал понять, что не считает ситуацию критической. Немецкий специалист напомнил, что в распоряжении сборной остаётся целая группа опытных защитников высокого уровня.

В первую очередь речь идёт о Жонатане Та и Антонио Рюдигере, которые обладают богатым международным опытом и способны стать основой обороны в решающих матчах турнира. Кроме того, тренер отметил Вальдемара Антона и Малика Тшау, подчеркнув, что полностью доверяет их возможностям.

Победа над Кот-д'Ивуаром позволила Германии набрать шесть очков и досрочно выйти в число лидеров своей группы. Однако впереди команду ждут более серьёзные испытания, и отсутствие Шлоттербека неизбежно станет одним из факторов, которые могут повлиять на дальнейшее выступление немцев.

Тем не менее атмосфера в лагере сборной остаётся позитивной. Игроки уверены в собственных силах и продолжают подготовку к заключительному матчу группового этапа против Эквадора. Этот поединок станет важным этапом перед стартом плей-офф, где цена любой ошибки значительно возрастёт.

Для самого Шлоттербека чемпионат мира завершился раньше времени, однако его роль внутри команды остаётся значимой. Даже находясь вне поля, защитник продолжит поддерживать партнёров и помогать сборной морально в борьбе за самые высокие места на турнире.

Нагельсман же дал понять, что Германия не собирается искать оправданий в кадровых потерях. Сборная по-прежнему нацелена на успешное выступление на чемпионате мира и рассчитывает компенсировать отсутствие одного из лидеров за счёт командной организации, характера и глубины состава.