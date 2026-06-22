«Арсенал» может расстаться с Эдегором уже этим летом

Дата публикации: 22-06-2026 22:15

Лондонский «Арсенал» может принять одно из самых громких решений предстоящего летнего трансферного окна. По информации британских СМИ, руководство клуба не исключает возможности продажи капитана команды Мартина Эдегора, если поступит предложение, которое устроит клуб с финансовой точки зрения.

Ещё недавно подобный сценарий казался практически невозможным. Норвежский полузащитник на протяжении нескольких лет считался одним из символов проекта Микеля Артеты и ключевой фигурой в составе «канониров». Однако последние сообщения из Англии свидетельствуют о том, что руководство клуба готово рассматривать различные варианты развития событий на трансферном рынке.

По данным журналиста BBC Сами Мокбеля, внутри футбольных кругов активно обсуждается вероятность ухода Эдегора. Отмечается, что «Арсенал» не закрывает дверь для потенциальных переговоров и может согласиться на продажу игрока в случае получения действительно выгодного предложения.

Подобные слухи вызвали серьёзный резонанс среди болельщиков клуба. Эдегор является не только капитаном команды, но и одним из самых узнаваемых футболистов нынешнего состава. Его влияние на игру «Арсенала» сложно переоценить, поскольку именно через норвежца строится значительная часть атакующих действий команды.

Тем не менее прошедший сезон оказался для полузащитника далеко не самым ярким в карьере. В 36 матчах во всех турнирах Эдегор отметился лишь одним забитым мячом и восемью результативными передачами. Несмотря на то что его вклад в командную игру не ограничивается статистикой, подобные показатели заметно уступают тем цифрам, которые он демонстрировал в свои лучшие годы в Лондоне.

На фоне амбициозных планов клуба руководство может рассматривать вариант обновления состава и перераспределения финансовых ресурсов. Продажа одного из самых дорогих активов способна принести серьёзные средства для приобретения новых футболистов, особенно если на игрока поступит предложение от европейского гранда или одного из клубов Ближнего Востока.

Стоит отметить, что контракт Эдегора с «Арсеналом» действует до лета 2028 года. Это означает, что лондонский клуб находится в сильной переговорной позиции и не испытывает давления в вопросе возможной продажи. Любой потенциальный покупатель будет вынужден предложить значительную сумму, чтобы убедить руководство расстаться с капитаном.

Согласно оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 65 миллионов евро. Однако в реальности сумма возможного трансфера может оказаться значительно выше, учитывая статус игрока, его возраст и длительный срок действующего контракта.

Эдегор присоединился к «Арсеналу» в 2021 году после периода выступлений за мадридский «Реал». За время в Лондоне он сумел превратиться в одного из лидеров команды и любимца болельщиков. На сегодняшний день на его счету 234 матча за «канониров», в которых он забил 42 мяча и отдал 46 результативных передач.

Особенно важным стало его влияние на возрождение клуба в последние годы. Под руководством Артеты норвежец превратился в настоящего дирижёра атак, а позже получил капитанскую повязку, став одним из главных лиц команды.

Пока никаких официальных переговоров по поводу возможного трансфера не ведётся, однако сам факт появления подобных слухов уже заставил многих поклонников «Арсенала» задуматься о будущем одного из своих лидеров. В ближайшие недели ситуация вокруг Эдегора наверняка останется одной из самых обсуждаемых тем на английском трансферном рынке.

Если лондонский клуб действительно решится на продажу капитана, это может стать одной из самых громких и неожиданных сделок нынешнего лета. Пока же будущее норвежского полузащитника остаётся открытым вопросом, ответ на который может появиться уже в ближайшие месяцы.