Мареска возглавит «Манчестер Сити»: клуб договорился с «Челси»

Дата публикации: 22-06-2026 22:19

«Манчестер Сити» близок к завершению одной из самых обсуждаемых тренерских сделок последних месяцев. По информации итальянских источников, новым главным тренером английского гранда станет Энцо Мареска, который в ближайшее время должен официально оформить отношения с клубом и подписать контракт сроком на три года.

Сообщается, что стороны уже согласовали все основные условия сотрудничества. В ближайшие часы итальянский специалист отправится в Манчестер для завершения формальностей и подписания соглашения. Таким образом, «Сити» окончательно определился с кандидатурой тренера, который будет руководить командой в ближайшие сезоны.

Назначение Марески стало возможным после того, как «Манчестер Сити» и «Челси» достигли договорённости по урегулированию всех спорных вопросов, связанных с переходом специалиста. По имеющимся данным, сумма компенсации, которую манчестерский клуб выплатит лондонцам, составит около 20 миллионов евро.

Эта история сопровождалась серьёзным конфликтом между двумя клубами. Руководство «Челси» ранее выражало недовольство действиями тренера и считало, что он нарушил условия действующего контракта. В лондонском клубе утверждали, что Мареска вёл переговоры с потенциальными работодателями, оставаясь официально главным тренером команды.

Кроме того, в стане «синих» были убеждены, что ситуация вокруг будущего наставника негативно сказалась на результатах команды. Сезон оказался крайне неудачным для клуба: «Челси» финишировал лишь на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и впервые за долгое время остался без еврокубков.

На этом фоне решение о расставании сторон выглядело всё более вероятным. Несмотря на то что Мареска возглавил лондонскую команду летом 2024 года и считался одним из ключевых элементов долгосрочного проекта, результаты не оправдали ожиданий руководства и болельщиков.

Для самого специалиста переход в «Манчестер Сити» станет новым серьёзным вызовом в карьере. Итальянец хорошо знаком с внутренней структурой клуба и философией игры команды. Ранее он уже работал в системе «горожан», входя в тренерский штаб и приобретая ценный опыт рядом с ведущими специалистами мирового футбола.

Именно поэтому многие эксперты считают его логичным кандидатом на пост главного тренера. Мареска прекрасно знает требования клуба, принципы построения игры и особенности работы на самом высоком уровне. Его назначение рассматривается не как радикальная смена курса, а как продолжение футбольной идеи, которая приносила успех «Манчестер Сити» на протяжении последних лет.

Перед новым наставником будут стоять серьёзные задачи. Болельщики и руководство клуба традиционно ожидают борьбы за титул чемпиона Англии, успешного выступления в Лиге чемпионов и сохранения статуса одного из сильнейших клубов Европы.

Особое внимание будет приковано к тому, как Мареска справится с давлением, которое неизбежно сопровождает работу в клубе такого масштаба. Несмотря на высокий авторитет в тренерских кругах, ему предстоит доказать, что он способен руководить коллективом звёзд мирового уровня и добиваться максимальных результатов.

Официальное подтверждение назначения ожидается уже в ближайшее время. Если информация подтвердится, переход Энцо Марески в «Манчестер Сити» станет одной из самых громких тренерских перестановок нынешнего лета и откроет новую главу в истории одного из ведущих клубов мирового футбола.