«Тоттенхэм» заинтересовался Гакпо и начал переговоры с «Ливерпулем»

Дата публикации: 22-06-2026 22:23

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает активно работать над усилением состава перед новым сезоном и уже начал изучать возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо. По информации британских источников, представители лондонского клуба провели предварительные переговоры с мерсисайдцами и запросили информацию об условиях потенциального трансфера игрока сборной Нидерландов.

Руководство «шпор» рассматривает 26-летнего футболиста как одного из наиболее привлекательных вариантов для усиления атакующей линии. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби и спортивный департамент клуба уверены, что Гакпо способен значительно повысить качество игры впереди благодаря своему опыту выступлений на высочайшем уровне.

Сообщается, что ранее одним из приоритетных вариантов для «Тоттенхэма» считался вингер «Манчестер Сити» Савиньо. Однако внутри клуба всё больше склоняются к кандидатуре Гакпо. В Лондоне считают, что нидерландский футболист сможет быстрее адаптироваться и сразу начать приносить результат благодаря большому опыту игры в английской Премьер-лиге и международных турнирах.

Интерес «Тоттенхэма» возник на фоне неопределённости вокруг будущего самого игрока. После изменений в тренерском штабе «Ливерпуля» положение Гакпо в команде перестало выглядеть столь стабильным, как раньше. Новый главный тренер Андони Ираола приступил к перестройке состава и уже получил серьёзное усиление в атакующую линию.

Дополнительную конкуренцию для нидерландца создаёт переход испанского вингера Виктора Муньоса. Появление нового футболиста усилило опасения Гакпо относительно количества игрового времени в предстоящем сезоне. По данным источников, нападающий не хочет мириться с ролью игрока ротации и рассчитывает оставаться важной фигурой в основном составе.

Именно поэтому футболист начал более внимательно рассматривать возможные варианты продолжения карьеры. При этом речь не идёт о срочном уходе любой ценой. Гакпо намерен тщательно оценить перспективы каждого предложения и принять решение, которое позволит ему регулярно выходить на поле и сохранять высокий уровень выступлений.

Для «Тоттенхэма» потенциальное подписание такого игрока стало бы серьёзным усилением. Нидерландец способен действовать сразу на нескольких позициях в атаке. Он одинаково комфортно чувствует себя на левом фланге, в центре нападения и в роли второго форварда. Такая универсальность особенно ценится тренерами, предпочитающими гибкие тактические схемы.

За годы выступлений на высоком уровне Гакпо зарекомендовал себя как футболист, способный не только забивать, но и создавать моменты для партнёров. Его скорость, техника и умение принимать нестандартные решения в завершающей стадии атак делают его одним из наиболее опасных игроков своего амплуа.

Однако «Тоттенхэму» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией. Помимо лондонского клуба, интерес к футболисту проявляет немецкий «РБ Лейпциг». Представители Бундеслиги также внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и могут включиться в борьбу за его подписание.

В «Ливерпуле» пока не приняли окончательного решения относительно будущего нападающего. Клуб не испытывает необходимости срочно продавать одного из своих опытных игроков, однако многое будет зависеть от позиции самого футболиста и суммы возможного предложения.

Ожидается, что в ближайшие недели ситуация получит дальнейшее развитие. Если Гакпо действительно решит сменить клуб, он может стать одним из самых востребованных футболистов на рынке. Для «Тоттенхэма» же его приобретение стало бы важным сигналом о серьёзности амбиций команды в борьбе за высокие места в Премьер-лиге и еврокубках.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии, однако интерес лондонцев выглядит вполне конкретным. Поэтому история с возможным переходом Коди Гакпо наверняка останется одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна.