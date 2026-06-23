Терри признался, что был разочарован решением «Челси» после ухода Марески

Дата публикации: 23-06-2026 22:29

Легендарный защитник «Челси» Джон Терри признался, что испытал серьёзное разочарование после того, как руководство лондонского клуба не доверило ему временно возглавить команду после увольнения Энцо Марески.

Бывший капитан «синих» впервые откровенно рассказал о своих чувствах по поводу событий, произошедших в январе 2026 года. Тогда руководство клуба приняло решение расстаться с Мареской, а обязанности главного тренера на переходный период были возложены на наставника молодёжной команды Калума Макфарлейна.

Такой выбор вызвал вопросы у части болельщиков и футбольных экспертов. Многие считали, что именно Терри, посвятивший большую часть своей карьеры «Челси», мог получить шанс хотя бы временно поработать с основной командой.

Во время обсуждения этой темы известный телеведущий Пирс Морган предположил, что подобное решение клуба могло задеть бывшего капитана. По мнению журналиста, назначение менее известного специалиста вместо одного из величайших игроков в истории клуба вполне могло восприниматься как недооценка его заслуг и возможностей.

Терри не стал скрывать своих эмоций и подтвердил, что действительно был расстроен произошедшим. Более того, бывший футболист признался, что считал себя более подготовленным кандидатом для временного руководства командой.

По словам экс-защитника, дело было не только в его богатом игровом опыте, но и в особой связи с клубом. Терри провёл в системе «Челси» практически всю свою карьеру и всегда воспринимал клуб как второй дом. Именно поэтому он рассчитывал получить возможность помочь команде в непростой момент.

При этом легендарный капитан подчеркнул, что никогда не рассматривал себя в качестве долгосрочного решения для поста главного тренера. Он признал, что современный футбол требует серьёзной подготовки и полноценного тренерского опыта.

Терри отметил, что прекрасно понимает масштаб ответственности, связанной с работой в клубе уровня «Челси». По его мнению, для получения подобной должности необходимо пройти все этапы профессионального становления, накопить необходимый опыт и доказать свою состоятельность в тренерской профессии.

Такой подход показывает реалистичное отношение бывшего игрока к собственным перспективам. Несмотря на огромное уважение со стороны болельщиков и статус клубной легенды, Терри не считает, что был обязан автоматически получить возможность возглавить команду на постоянной основе.

Тем не менее временная работа у руля клуба представлялась ему вполне логичным вариантом. Особенно учитывая его знание внутренней структуры «Челси», авторитет среди болельщиков и многолетнюю связь с организацией.

Джон Терри выступал за лондонский клуб с 1998 по 2017 год и стал одной из главных фигур в истории команды. За это время он выиграл множество трофеев, был капитаном в самые успешные периоды клуба и заслужил статус настоящей легенды «Стэмфорд Бридж».

После завершения игровой карьеры бывший защитник начал развиваться в тренерском направлении, однако пока не получил возможности самостоятельно возглавить крупный клуб на постоянной основе.

Сейчас ситуация в «Челси» уже изменилась. С 1 июля 2026 года главным тренером лондонцев является Хаби Алонсо, которому руководство доверило новый этап развития команды после непростого сезона.

Сам Терри, несмотря на прежнее разочарование, сохраняет уважительное отношение к клубу и признаёт право руководства принимать решения, которые оно считает наиболее правильными. Однако его откровенное признание показывает, насколько сильным остаётся желание однажды получить шанс поработать с командой, которой он посвятил большую часть своей футбольной жизни.