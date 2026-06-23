Гаттузо стал новым главным тренером «Лацио»

Дата публикации: 23-06-2026 22:34

Римский «Лацио» официально объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. Итальянский специалист возвращается к работе на клубном уровне после завершения своего периода во главе национальной сборной Италии.

Для 48-летнего наставника это станет очередным серьёзным вызовом в тренерской карьере. Руководство римского клуба рассчитывает, что опыт и харизма Гаттузо помогут команде вернуться в борьбу за высокие места в чемпионате Италии и вновь стать одним из претендентов на попадание в еврокубки.

Последним местом работы специалиста была сборная Италии. Однако его сотрудничество с национальной командой завершилось после неудачи в финальном раунде квалификации чемпионата мира 2026 года. В решающем противостоянии итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти после ничьей в основное время.

Несмотря на этот неудачный эпизод, Гаттузо остаётся одним из самых известных итальянских тренеров современности. За последние годы он успел поработать сразу в нескольких сильных европейских клубах, накопив значительный международный опыт.

В разные периоды своей карьеры специалист возглавлял хорватский «Хайдук», французский «Марсель», испанскую «Валенсию», а также хорошо знакомые итальянским болельщикам «Наполи» и «Милан». Каждый из этих этапов позволил ему расширить тренерский багаж и получить опыт работы в различных футбольных культурах и чемпионатах.

Наиболее значимого успеха на клубном уровне Гаттузо добился с «Наполи». Под его руководством неаполитанцы выиграли Кубок Италии в сезоне-2019/2020, завоевав первый трофей при итальянском специалисте. Этот успех до сих пор остаётся главным достижением тренера в его карьере.

Для «Лацио» приглашение Гаттузо стало реакцией на неудачный сезон. В чемпионате Италии сезона-2025/2026 римский клуб занял лишь девятое место, набрав 54 очка. Такой результат оказался значительно ниже ожиданий руководства и болельщиков команды.

На фоне высоких амбиций клуба девятая позиция была воспринята как серьёзная неудача. В результате руководство решило изменить курс развития команды и сделать ставку на нового наставника, способного вернуть коллектив в число претендентов на самые высокие места.

Перед Гаттузо будет стоять непростая задача. Ему предстоит не только улучшить результаты команды, но и восстановить уверенность футболистов после неудачного сезона. Кроме того, болельщики рассчитывают увидеть более стабильную и конкурентоспособную игру на протяжении всего чемпионата.

Одним из главных качеств нового наставника традиционно считается его характер. Ещё во времена игровой карьеры Гаттузо прославился невероятной самоотдачей, бойцовским духом и требовательностью. Эти же качества он старается прививать своим командам и в качестве тренера.

Руководство «Лацио» надеется, что именно такая философия поможет клубу сделать шаг вперёд и вновь включиться в борьбу за места в верхней части турнирной таблицы Серии А.

Теперь внимание болельщиков будет приковано к первым решениям нового тренера, работе на трансферном рынке и подготовке команды к новому сезону. Для Гаттузо это шанс подтвердить свою репутацию и доказать, что он способен успешно реализовать амбициозный проект в одном из самых известных клубов Италии.