«Арсенал» начал секретную операцию по трансферу Хулиана Альвареса

Дата публикации: 23-06-2026 22:37

Лондонский «Арсенал» продолжает активно работать над усилением состава и нацелился на один из самых громких трансферов ближайшего межсезонья. По данным зарубежных источников, руководство английского клуба ведёт переговоры о возможном переходе нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Сообщается, что в стане «канониров» разработали специальный план действий, направленный на то, чтобы убедить аргентинского форварда выбрать именно Лондон в качестве следующего этапа карьеры. Источники называют эту работу своеобразной «тайной операцией», поскольку переговоры проходят максимально осторожно и без лишней публичности.

В «Арсенале» прекрасно понимают, насколько сложной может оказаться эта сделка. Альварес считается одним из самых востребованных нападающих мирового футбола, а интерес к нему проявляют сразу несколько европейских грандов. Главным конкурентом лондонцев в борьбе за игрока остаётся «Барселона».

Каталонский клуб давно следит за аргентинцем и рассматривает его как потенциальное усиление линии атаки. Более того, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что сам футболист благосклонно относится именно к варианту с переездом в Испанию.

По данным различных источников, Альварес предпочёл бы продолжить карьеру в «Барселоне» и не проявляет большого интереса к переходу ни в мадридский «Реал», ни в «Арсенал». Именно поэтому перед руководством лондонского клуба стоит непростая задача — изменить мнение игрока и предложить ему настолько привлекательные условия, чтобы он пересмотрел свои планы.

Одним из главных аргументов английской стороны может стать финансовая составляющая. Сообщается, что в случае успешного завершения переговоров аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала». Такой шаг подчеркнул бы статус игрока и его важность для долгосрочного проекта клуба.

В руководстве «канониров» уверены, что Альварес способен вывести команду на новый уровень. Форвард обладает уникальным набором качеств: высокой результативностью, универсальностью, работоспособностью и опытом выступлений на самом высоком уровне. Он одинаково эффективно действует как в роли центрального нападающего, так и на других позициях в атаке.

Минувший сезон стал ещё одним подтверждением высокого класса аргентинца. В составе мадридского «Атлетико» он провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Подобная статистика делает его одним из самых продуктивных футболистов своего амплуа в европейском футболе.

Неудивительно, что рыночная стоимость игрока продолжает оставаться крайне высокой. По оценке Transfermarkt, трансферная цена Альвареса составляет около 100 миллионов евро, что автоматически делает потенциальную сделку одной из самых дорогостоящих в нынешнее трансферное окно.

При этом в Мадриде не спешат расставаться со своим нападающим. Руководство «Атлетико» неоднократно подчёркивало, что не намерено продавать футболиста на невыгодных условиях и готово сохранить его в составе, если не получит предложение, полностью соответствующее ожиданиям клуба.

На фоне этого переговоры обещают быть сложными и продолжительными. Однако «Арсенал» настроен серьёзно и готов использовать все доступные инструменты, чтобы убедить аргентинца переехать в Англию.

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего Альвареса может стать одной из главных тем европейского трансферного рынка. Пока фаворитом в предпочтениях самого игрока считается «Барселона», но финансовые возможности и спортивный проект «Арсенала» способны серьёзно изменить расклад сил в борьбе за одного из самых ценных нападающих современного футбола.