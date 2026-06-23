Фабрицио Романо: Арбелоа возглавит «Фулхэм»

Дата публикации: 23-06-2026 22:40

Испанский специалист Альваро Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера английского «Фулхэма». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны находятся на финальной стадии переговоров и завершают согласование деталей контракта.

Если сделка будет официально оформлена, для Арбелоа это станет первым опытом самостоятельной работы в английской Премьер-лиге. Руководство лондонского клуба рассчитывает, что испанец сможет успешно продолжить развитие команды после ухода Марку Силвы.

Тренерская карьера Арбелоа стремительно набирает обороты. В январе прошлого года он возглавил мадридский «Реал» после того, как команду покинул Хаби Алонсо. Для бывшего защитника сборной Испании это стало крупнейшим вызовом в тренерской деятельности и возможностью проявить себя на самом высоком уровне.

Работа в одном из самых титулованных клубов мира позволила Арбелоа получить ценный опыт управления коллективом, который регулярно борется за трофеи на национальной и международной аренах. Несмотря на высокие ожидания и постоянное давление, специалист сумел сохранить репутацию одного из наиболее перспективных молодых тренеров Испании.

После завершения сезона руководство «Реала» решило начать новый этап и пригласило на пост главного тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист вернулся в мадридский клуб после успешного периода работы в «Бенфике», а Арбелоа оказался открыт для новых предложений.

Одним из клубов, проявивших наиболее серьёзный интерес к испанцу, стал «Фулхэм». Лондонская команда также переживает период серьёзных перемен после ухода Марку Силвы, который покинул Англию ради работы в португальской «Бенфике».

Именно уход Силвы запустил своеобразную тренерскую цепочку, в результате которой Арбелоа оказался одним из главных кандидатов на вакантную должность в «Фулхэме». Руководство английского клуба внимательно изучало несколько вариантов, однако в итоге остановилось на испанском специалисте.

Прошлый сезон «Фулхэм» завершил на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда продемонстрировала стабильные результаты и уверенно сохранила место в элитном дивизионе, однако руководство клуба рассчитывает сделать следующий шаг и приблизиться к борьбе за еврокубковые позиции.

Именно поэтому выбор нового наставника считается стратегически важным решением. В клубе уверены, что Арбелоа способен привнести свежие идеи, современный подход к игре и помочь команде повысить уровень конкурентоспособности.

Для самого тренера переход в Англию станет серьёзным испытанием. Премьер-лига считается одним из самых сложных и требовательных чемпионатов мира, где каждая ошибка находится под пристальным вниманием общественности и СМИ. Однако успешная работа в такой среде способна вывести специалиста на совершенно новый уровень.

Дополнительный интерес вызывает тот факт, что Арбелоа хорошо знаком с английским футболом ещё по игровой карьере. Опыт выступлений на высоком уровне и понимание специфики местного футбола могут помочь ему быстрее адаптироваться к новым условиям.

На данный момент стороны продолжают обсуждать последние детали соглашения. Официальное подтверждение назначения может последовать уже в ближайшее время.

Если контракт будет подписан, «Фулхэм» получит одного из самых перспективных испанских тренеров нового поколения, а сам Арбелоа — возможность доказать свои способности в одном из сильнейших чемпионатов мира и сделать важный шаг в развитии своей тренерской карьеры.