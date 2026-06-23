Семья Кукурельи столкнулась с травлей после трансфера в «Реал»

Дата публикации: 23-06-2026 22:50

Переход Марка Кукурельи в мадридский «Реал» вызвал не только бурное обсуждение среди болельщиков, но и серьёзный скандал за пределами футбольного поля. Как сообщают португальские СМИ, супруга испанского защитника Клаудия Родригес столкнулась с волной агрессии и получила многочисленные сообщения с угрозами в социальных сетях.

По информации источника, часть сообщений содержала прямые угрозы убийства. В связи с серьёзностью ситуации семья футболиста приняла решение передать собранные материалы в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки.

История вызвала широкий резонанс в испанском футболе, поскольку речь идёт не только о критике спортивного решения игрока, но и о прямых угрозах в адрес его близких. Подобные случаи в последние годы становятся всё более частым явлением на фоне активности пользователей в социальных сетях.

Особую эмоциональность ситуации придаёт тот факт, что Кукурелья является воспитанником «Барселоны». Для части каталонских болельщиков переход футболиста в стан одного из главных исторических соперников стал крайне болезненным событием.

Сам защитник ранее признавал, что прекрасно понимает недовольство некоторых поклонников клуба. По его словам, подобная реакция является естественной частью футбольного соперничества, особенно когда речь идёт о переходах между двумя крупнейшими испанскими грандами.

Однако футболист подчеркнул, что существует чёткая грань между спортивными эмоциями и личными оскорблениями. Кукурелья заявил, что угрозы в адрес членов семьи не могут иметь никакого оправдания независимо от отношения болельщиков к его карьерному выбору.

Испанец также отметил, что решение о переходе в мадридский клуб было непростым, однако отказаться от предложения «Реала» крайне сложно для любого футболиста. По его мнению, подобный шанс выпадает далеко не каждому игроку, поэтому он принял решение продолжить карьеру в составе одного из самых титулованных клубов мира.

В последние годы тема безопасности футболистов и их семей становится всё более актуальной. Социальные сети позволяют недоброжелателям напрямую связываться с игроками и их родственниками, что нередко приводит к конфликтным ситуациям и вмешательству правоохранительных органов.

На данный момент неизвестно, сколько именно сообщений получила супруга футболиста и из каких стран они были отправлены. Тем не менее факт передачи части материалов в полицию свидетельствует о серьёзности угроз и намерении семьи добиваться наказания виновных.

Несмотря на возникший скандал, Кукурелья продолжает подготовку к новому сезону в составе мадридского клуба. Руководство «Реала» и представители игрока пока публично не комментировали ситуацию, однако в испанских СМИ уже звучат призывы усилить меры по защите футболистов и их родственников от интернет-преследования.

Минувший сезон защитник провёл в составе «Челси», где сыграл 50 матчей во всех турнирах. За этот период он отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами, после чего получил возможность продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Теперь внимание вокруг Кукурельи сосредоточено не только на его выступлениях на поле, но и на ситуации, которая возникла после громкого трансфера и вызвала серьёзное беспокойство в футбольном сообществе.