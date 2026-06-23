Инфантино подтвердил участие Трампа в церемонии награждения ЧМ-2026

Дата публикации: 23-06-2026 22:53

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально подтвердил участие президента США Дональда Трампа в церемонии награждения победителей чемпионата мира 2026 года. Глава мирового футбола сообщил, что после финального матча они вместе вручат главный трофей турнира капитану команды-чемпиона.

Соответствующее заявление Инфантино сделал в эфире американского телеканала Fox News. По словам президента Международной федерации футбола, он рассчитывает не только присутствовать рядом с американским лидером на финальной игре, но и разделить с ним один из самых торжественных моментов мирового спорта.

«Мы будем вместе с Трампом наслаждаться финалом чемпионата мира по футболу и вместе вручать трофей победителю», — заявил Инфантино.

Таким образом, участие президента США в главном матче турнира фактически подтверждено на самом высоком уровне. Ранее в американских СМИ уже появлялась информация о том, что Трамп может посетить финальную встречу чемпионата мира, однако теперь эти данные получили официальное подтверждение со стороны руководителя ФИФА.

Для Соединённых Штатов предстоящий чемпионат мира имеет особое значение. Страна является одной из трёх хозяек турнира наряду с Канадой и Мексикой. Мундиаль 2026 года уже вошёл в историю как крупнейший чемпионат мира по количеству участников — впервые в финальной стадии принимают участие 48 национальных команд.

Финал турнира станет кульминацией более чем месячного футбольного праздника. Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля матчем, который определит нового обладателя самого престижного трофея мирового футбола.

Присутствие президента США на церемонии награждения подчёркивает масштаб и значимость турнира для страны-хозяйки. Подобные события традиционно привлекают внимание не только спортивной общественности, но и политических лидеров со всего мира.

Для Джанни Инфантино финал также станет одним из важнейших моментов турнира. Президент ФИФА традиционно участвует в церемонии награждения победителей мировых первенств, вручая медали и поздравляя новую команду-чемпиона.

Особый интерес вызывает тот факт, что награждение пройдёт совместно с президентом США. Это станет одним из наиболее заметных протокольных моментов всего чемпионата мира и наверняка окажется в центре внимания мировых СМИ.

Пока же борьба за главный трофей продолжается. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире в Катаре в 2022 году. Тогда команда Лионеля Месси в драматичном финале обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.

Через несколько недель станет известно, кто поднимет над головой Кубок мира на этот раз. Одно уже можно сказать точно: главный футбольный трофей планеты победителям вручат Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп, которые будут вместе присутствовать на решающем матче турнира.