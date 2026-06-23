Роналду обошёл Мальдини и приблизился к рекорду Маттеуса

Дата публикации: 23-06-2026 22:57

Криштиану Роналду продолжает пополнять свою коллекцию исторических достижений на международной арене. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Узбекистана стал для капитана Португалии особенным — легендарный форвард провёл свою 24-ю игру в финальных стадиях мировых первенств.

Благодаря этому показателю 41-летний нападающий сравнялся с одним из величайших бомбардиров в истории футбола — Мирославом Клозе. Теперь португалец делит третье место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей на чемпионатах мира.

Новый рекордный рубеж позволил Роналду обойти другую легенду мирового футбола — бывшего капитана сборной Италии Паоло Мальдини. На счету знаменитого защитника было 23 матча на мундиалях, и теперь португалец официально превзошёл этот результат.

Достижение выглядит особенно впечатляющим с учётом продолжительности карьеры Роналду. Впервые на чемпионате мира он сыграл ещё в 2006 году, а спустя два десятилетия продолжает оставаться ключевой фигурой национальной команды и выходить в стартовом составе на крупнейшем турнире планеты.

На данный момент впереди Криштиану остаются только две легендарные фигуры мирового футбола. Вторую строчку исторического рейтинга занимает бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус, который за свою карьеру провёл 25 матчей на чемпионатах мира. От этого достижения португальца отделяет всего одна игра.

Лидером списка остаётся капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На счету действующего чемпиона мира уже 28 матчей на мундиалях. Учитывая, что аргентинец также продолжает выступления на турнире 2026 года, борьба за исторические показатели между двумя величайшими футболистами современности продолжается.

Для Роналду нынешний чемпионат мира имеет особое значение. Многие специалисты и болельщики считают его последним мундиалем в карьере португальца. Именно поэтому каждый новый матч становится частью футбольной истории и ещё больше укрепляет наследие одного из лучших игроков всех времён.

За годы выступлений на мировых первенствах Роналду неоднократно устанавливал различные рекорды. Он остаётся единственным футболистом, который забивал на нескольких чемпионатах мира подряд, а также входит в число лучших бомбардиров в истории турнира.

Особенно впечатляет его способность сохранять высокий уровень игры даже в возрасте 41 года. Несмотря на многочисленные разговоры о завершении карьеры, капитан сборной Португалии продолжает выходить на поле и играть важную роль в команде.

Матч с Узбекистаном стал очередным подтверждением того, что Роналду по-прежнему остаётся важнейшей фигурой португальской сборной. Независимо от итогового результата встречи, этот поединок уже вошёл в историю благодаря новому достижению легендарного форварда.

Теперь внимание болельщиков приковано к тому, сможет ли Криштиану подняться ещё выше в рейтинге игроков по количеству матчей на чемпионатах мира. Учитывая положение Португалии на турнире, у него есть реальные шансы как минимум догнать Лотара Маттеуса уже в ближайшее время.

В любом случае очередной рекорд стал ещё одним напоминанием о феноменальной карьере португальца, который уже много лет остаётся одним из главных символов мирового футбола и продолжает писать историю даже на шестом десятке лет жизни.