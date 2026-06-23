Аарон Рэмси официально возглавил «Оксфорд Юнайтед»

Дата публикации: 23-06-2026 23:01

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси официально стал главным тренером «Оксфорд Юнайтед». Английский клуб подтвердил назначение на своём официальном сайте, доверив 35-летнему специалисту руководство командой после неудачного сезона и вылета из Чемпионшипа.

Для Рэмси это назначение становится важнейшим этапом после завершения игровой карьеры. Несмотря на богатый футбольный опыт и статус одного из самых известных валлийских футболистов своего поколения, полноценной самостоятельной работы главным тренером у него до этого момента не было.

После официального объявления специалист не скрывал эмоций и признался, что воспринимает новое назначение как большую честь. По словам Рэмси, во время переговоров руководство клуба произвело на него сильное впечатление своими амбициями и желанием добиться серьёзных результатов.

Бывший футболист отметил, что давно готовился к переходу на тренерскую работу. За годы карьеры он получил уникальный опыт, выступая под руководством многих известных специалистов и регулярно играя на самом высоком уровне.

Рэмси подчеркнул, что намерен использовать накопленные знания для развития команды. Одной из своих главных задач он считает формирование в коллективе атмосферы профессионализма, дисциплины и высокой трудовой этики.

Новый наставник также отметил, что прекрасно понимает ответственность, связанную с работой в клубе. По его словам, он с нетерпением ждёт начала полноценной работы, знакомства с игроками и общения с болельщиками, чтобы вместе двигаться к достижению поставленных целей.

Назначение Рэмси произошло в непростой для «Оксфорд Юнайтед» момент. По итогам прошлого сезона команда не сумела сохранить место в Чемпионшипе и покинула второй по силе дивизион английского футбола, вылетев в Лигу 1.

Теперь перед новым тренером стоит серьёзная задача — помочь клубу как можно быстрее вернуться на прежний уровень. Руководство рассчитывает, что харизма, лидерские качества и футбольный интеллект бывшего полузащитника помогут команде начать новый этап развития.

Игровая карьера Рэмси была насыщена выступлениями на самом высоком уровне. Наибольшую известность он получил в составе «Арсенала», где провёл много успешных сезонов и завоевал несколько трофеев. Кроме того, он долгое время являлся одним из лидеров национальной сборной Уэльса.

Опыт выступлений в английском футболе может стать серьёзным преимуществом для молодого специалиста. Рэмси прекрасно знаком со спецификой местных соревнований и понимает требования, которые предъявляются к командам в низших дивизионах Англии.

До назначения в «Оксфорд» у валлийца уже был небольшой опыт работы на тренерской скамейке. В 2025 году он временно исполнял обязанности главного тренера «Кардифф Сити». Под его руководством команда провела три матча, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Теперь Рэмси получил возможность начать полноценную тренерскую карьеру и самостоятельно строить проект на долгосрочной основе. Для самого специалиста это шанс доказать, что его лидерские качества могут приносить успех не только на футбольном поле, но и за пределами игровой карьеры.

Болельщики «Оксфорда» надеются, что приход известного в прошлом футболиста поможет клубу быстро оправиться после вылета и вновь включиться в борьбу за повышение в классе. Впереди у Рэмси серьёзная работа, но его назначение уже стало одним из самых обсуждаемых событий английского футбольного межсезонья.