ФИФА хочет изменить правила серии пенальти уже по ходу ЧМ-2026

Дата публикации: 23-06-2026 23:04

Мировой футбол может получить одно из самых неожиданных изменений правил за последние годы уже по ходу чемпионата мира 2026 года. Международная федерация футбола (ФИФА) направила экстренное обращение в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой пересмотреть процедуру проведения серий послематчевых пенальти.

По данным британских СМИ, руководство ФИФА рассчитывает добиться утверждения поправок в максимально короткие сроки, чтобы протестировать новый порядок уже в матчах плей-офф нынешнего мундиаля. Стадия на выбывание стартует 28 июня, поэтому решение необходимо принять в ближайшие дни.

Предлагаемая реформа касается процедуры жеребьёвки перед серией пенальти. Сейчас капитаны команд участвуют в двух отдельных подбрасываниях монеты. Первое определяет ворота, в которые будут выполняться удары, а второе — какая команда начнёт серию первой.

В ФИФА считают, что такая система может создавать чрезмерное преимущество одной из сторон. Особенно это заметно в случаях, когда одна команда выигрывает оба жребия и получает возможность одновременно выбрать более комфортные условия для исполнения ударов и право начинать серию.

Согласно новому предложению, от второй жеребьёвки планируется отказаться. Вместо этого будет использоваться только один жребий. Капитан команды, выигравший подбрасывание монеты, сможет выбрать одно из двух преимуществ: либо определить ворота для проведения серии, либо решить, какая команда будет выполнять первый удар.

Соответственно, проигравшая сторона автоматически получит второе право выбора. Таким образом, преимущества будут распределяться между двумя командами более равномерно.

В ФИФА убеждены, что подобный подход позволит сделать серию пенальти более справедливой с психологической точки зрения. Исследования и статистика последних лет неоднократно показывали, что команда, начинающая серию первой, зачастую получает определённое психологическое преимущество над соперником.

Дополнительным аргументом в пользу изменений стал недавний финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В том матче лондонский «Арсенал», по информации источников, проиграл обе жеребьёвки. В результате команда не только исполняла пенальти второй, но и делала это в менее комфортных условиях, находясь под давлением трибун соперника.

Именно подобные ситуации, по мнению ФИФА, подрывают принцип равенства возможностей и требуют корректировки регламента. Руководство мирового футбола считает, что распределение преимуществ между командами должно быть более сбалансированным.

Теперь окончательное слово остаётся за IFAB — организацией, которая отвечает за изменения правил футбола во всём мире. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен в экстренном порядке. Если поправка получит одобрение, она может вступить в силу уже до начала матчей плей-офф чемпионата мира.

Такое развитие событий станет крайне необычным, поскольку серьёзные изменения футбольных правил редко вводятся непосредственно во время крупных международных турниров. Обычно подобные реформы проходят длительный период обсуждения и тестирования.

Тем не менее в ФИФА считают ситуацию достаточно важной, чтобы ускорить процесс принятия решения. Организация намерена использовать чемпионат мира как площадку для проверки новой системы в условиях максимально высокого уровня конкуренции.

Если инициатива будет утверждена, уже ближайшие серии пенальти на чемпионате мира могут пройти по новым правилам. Это способно повлиять на стратегию капитанов команд и добавить ещё один тактический элемент в один из самых драматичных моментов футбольных матчей.

Теперь внимание футбольного сообщества приковано к решению IFAB, которое может изменить процедуру послематчевых пенальти уже в ближайшие дни и стать одним из самых обсуждаемых нововведений нынешнего чемпионата мира.