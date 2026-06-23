Португалия разгромила Узбекистан на ЧМ-2026

Дата публикации: 23-06-2026 23:06

Сборная Португалии одержала убедительную победу над национальной командой Узбекистана во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне завершилась разгромом со счётом 5:0 в пользу европейской сборной.

Команда Роберто Мартинеса с первых минут показала серьёзность своих намерений и быстро завладела инициативой. Уже на шестой минуте капитан португальцев Криштиану Роналду открыл счёт, воспользовавшись одной из первых опасных атак своей команды.

Для легендарного форварда этот гол стал очередным важным событием на чемпионате мира, где он продолжает пополнять коллекцию рекордов и исторических достижений.

Португальцы не сбавили обороты после быстрого успеха и продолжили оказывать давление на оборону соперника. На 17-й минуте преимущество европейцев удвоил защитник Нуну Мендеш, который удачно подключился к атаке и завершил комбинацию своей команды точным ударом.

Сборная Узбекистана попыталась вернуться в игру и даже сумела отправить мяч в ворота соперника в середине первого тайма. На 29-й минуте отличился защитник Азизжон Ганиев, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот. Причиной стал фол Аббосбека Файзуллаева на Жоау Канселу в начальной стадии атаки.

Этот эпизод стал одним из ключевых моментов встречи. Вместо того чтобы сократить отставание до минимума, узбекистанцы вскоре получили третий мяч в свои ворота.

На 39-й минуте Роналду вновь оказался в центре внимания. Опытный нападающий оформил дубль и фактически снял вопросы относительно победителя ещё до перерыва.

Во втором тайме Португалия продолжила контролировать ход игры и не позволяла сопернику создавать серьёзную угрозу своим воротам. На 60-й минуте счёт стал 4:0 после крайне неудачного эпизода для команды Фабио Каннаваро. Голкипер Абдувохид Нематов записал на свой счёт автогол, окончательно осложнив положение своей сборной.

Точку в матче поставил Рафаэл Леау. На 87-й минуте нападающий вышел на ударную позицию и отправил пятый мяч в ворота соперника, оформив окончательный результат встречи.

Благодаря этой победе Португалия набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы K. После неожиданной ничьей в стартовом туре команда сумела реабилитироваться и сделала важный шаг на пути к выходу в плей-офф.

Для сборной Узбекистана поражение стало вторым подряд на турнире. Дебютанты чемпионатов мира пока не сумели набрать ни одного очка и остаются на последнем месте в группе. Несмотря на тяжёлый результат, команда продолжает сохранять математические шансы на продолжение борьбы.

В заключительном туре группового этапа португальцев ждёт принципиальное противостояние со сборной Колумбии, которое может определить победителя группы. Узбекистану предстоит встретиться с ДР Конго и постараться завершить историческое выступление на чемпионате мира на позитивной ноте.

Пока же главным героем вечера вновь стал Криштиану Роналду. В возрасте 41 года капитан Португалии продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остаётся ключевой фигурой своей национальной команды на крупнейшем футбольном турнире планеты.