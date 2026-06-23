Роналду после дубля Узбекистану: «Я вернулся»

Дата публикации: 23-06-2026 23:09

Криштиану Роналду вновь оказался главным героем сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. После уверенной победы над Узбекистаном со счётом 5:0 легендарный форвард не только оформил дубль, но и выступил с эмоциональным посланием, которое моментально разлетелось по социальным сетям.

Сразу после финального свистка капитан португальской сборной подошёл к одной из телекамер и громко произнёс: «Я вернулся». Этот жест многие болельщики восприняли как ответ на критику, которая обрушилась на нападающего после стартового матча турнира.

В первом туре группового этапа Португалия неожиданно потеряла очки в игре с ДР Конго. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 1:1, а сам Роналду провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями. После той игры в адрес ветерана вновь появились вопросы относительно его роли в национальной команде.

Матч с Узбекистаном стал для 41-летнего форварда идеальной возможностью ответить на сомнения. Уже на шестой минуте встречи Роналду открыл счёт, а незадолго до перерыва оформил дубль, доведя преимущество своей команды до трёх мячей.

Португальцы полностью контролировали ход встречи и в итоге одержали крупнейшую победу на нынешнем турнире. Помимо двух голов капитана, отличились Нуну Мендеш и Рафаэл Леау, а ещё один мяч стал следствием автогола соперника.

Для самого Роналду этот матч оказался историческим сразу по нескольким причинам. Благодаря дублю он довёл количество своих голов на чемпионатах мира до десяти и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на мировых первенствах.

Очередное достижение лишь укрепило уникальное наследие форварда, который продолжает выступать на высочайшем уровне даже в возрасте 41 года. За два десятилетия международной карьеры Роналду неоднократно переписывал футбольную историю, и нынешний чемпионат мира не стал исключением.

Особое внимание привлекла именно его фраза после игры. Многие эксперты увидели в словах «Я вернулся» намёк на то, что нападающий вновь готов играть ключевую роль в решающих матчах турнира. Другие посчитали это эмоциональной реакцией на разговоры о возможном снижении его влияния на игру сборной.

Как бы ни трактовали этот момент болельщики, одно остаётся очевидным: после матча с Узбекистаном Роналду снова оказался в центре мирового футбольного внимания. Его дубль помог Португалии выйти на первое место в группе K и значительно улучшить шансы команды на выход в плей-офф.

Теперь португальскую сборную ждёт заключительный матч группового этапа против Колумбии. Именно эта встреча может определить победителя квартета и расстановку сил перед стадией на выбывание.

Для Роналду же предстоящий поединок станет ещё одной возможностью увеличить свои рекордные показатели. Судя по его игре против Узбекистана и эмоциональному заявлению после финального свистка, легендарный форвард намерен продолжать доказывать, что его время в большом футболе ещё далеко не закончилось.