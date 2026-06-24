Сборные Англии и Ганы разошлись без голов в матче ЧМ-2026

Дата публикации: 24-06-2026 07:00

Сборные Англии и Ганы не смогли выявить победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо, завершилась без забитых мячей — 0:0.

Несмотря на статус одного из самых ожидаемых матчей игрового дня, команды не сумели порадовать болельщиков результативным футболом. На протяжении всех 90 минут соперники действовали осторожно, уделяя особое внимание обороне и стараясь не допускать серьёзных ошибок.

Сборная Англии владела территориальным преимуществом и чаще контролировала мяч, однако оборона ганской команды действовала организованно и практически не позволяла сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.

Футболисты Ганы, в свою очередь, сделали ставку на быстрые контратаки и физическую борьбу. Африканская команда периодически угрожала воротам англичан, однако довести свои выпады до результативного завершения также не смогла.

Главному арбитру встречи Саиду Мартинесу не пришлось принимать судьбоносных решений. Матч прошёл в достаточно спокойной атмосфере и завершился закономерной ничьей, которая оставила обе команды в числе лидеров группы L.

После двух туров и Англия, и Гана имеют в своём активе по четыре очка. Такой результат позволяет обеим сборным сохранять хорошие шансы на выход в плей-офф перед заключительным туром группового этапа.

При этом окончательная расстановка сил в квартете ещё не определена. Хорватия и Панама на момент завершения встречи не провели свои матчи второго тура и сохраняют возможность вмешаться в борьбу за путёвки в следующую стадию турнира.

Для английской сборной ничья стала определённым разочарованием, поскольку команда рассчитывала закрепиться на первом месте и досрочно приблизиться к выходу из группы. Тем не менее подопечные Томаса Тухеля по-прежнему находятся в выгодном положении перед решающими матчами.

Гана также может быть довольна результатом. Набранное очко против одного из фаворитов чемпионата мира существенно укрепило позиции африканской команды и сохранило ей хорошие перспективы в борьбе за выход в плей-офф.

Теперь судьба участников следующего раунда будет решаться в заключительном туре. Сборная Англии сыграет с Панамой, тогда как Гане предстоит встретиться с Хорватией. Обе встречи состоятся 28 июня и могут серьёзно повлиять на итоговое положение команд в группе.

Чемпионат мира 2026 года продолжает радовать болельщиков напряжённой борьбой практически в каждом квартете. Группа L не стала исключением: после двух туров ситуация остаётся максимально запутанной, а сразу несколько сборных сохраняют реальные шансы на продолжение выступлений на турнире.

В ближайшие дни внимание болельщиков будет приковано к оставшимся матчам группы, которые определят, кто продолжит борьбу за главный футбольный трофей планеты, а кто завершит выступление уже после группового этапа.