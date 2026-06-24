Проклятие сработало? Кейн не забил Гане после слов местного колдуна

Дата публикации: 24-06-2026 07:03

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Англией и Ганой завершился нулевой ничьей, а одной из главных тем после финального свистка стало выступление капитана английской сборной Гарри Кейна. Форвард не сумел отметиться результативными действиями, несмотря на несколько возможностей отличиться.

Особый интерес к игре был вызван не только турнирным значением встречи, но и необычной предысторией. Накануне матча широкий резонанс получили заявления известного в Гане колдуна Наны Кваку Бонсама, который утверждал, что наложил проклятие на нападающего сборной Англии. Эти слова активно обсуждались в социальных сетях и мировых СМИ, добавляя противостоянию дополнительную интригу.

На поле Кейн провёл все 90 минут и оставался одной из центральных фигур в атаке английской команды. За матч он нанёс три удара по воротам соперника, однако лишь один из них пришёлся в створ. Несмотря на активность, пробить оборону ганской сборной лидер англичан так и не сумел.

Самый реальный шанс открыть счёт у Кейна появился незадолго до финального свистка. На 86-й минуте форвард оказался на ударной позиции в непосредственной близости от ворот и мог принести своей команде победу. Однако удар с лёта с расстояния нескольких метров оказался неточным — мяч пролетел выше перекладины.

Именно этот эпизод многие болельщики и эксперты назвали ключевым моментом встречи. Реализуй Кейн свой шанс, Англия практически гарантировала бы себе первое место в группе уже после второго тура.

После матча в социальных сетях мгновенно появились многочисленные шутки и мемы, связывающие промах нападающего с громкими заявлениями ганского шамана. Впрочем, большинство специалистов предпочли объяснять неудачу футболиста исключительно спортивными причинами, отметив хорошую игру защитников Ганы и недостаточную реализацию моментов со стороны английской команды.

Для самого Кейна этот матч стал первым на нынешнем чемпионате мира, в котором он не сумел отличиться. В стартовой встрече турнира капитан англичан выглядел гораздо успешнее и уже успел записать на свой счёт два забитых мяча.

Несмотря на отсутствие голов в игре с Ганой, статистика нападающего на турнире остаётся впечатляющей. После двух туров в его активе два мяча, что позволяет ему сохранять позиции среди лучших бомбардиров чемпионата.

Ничья не стала катастрофой для сборной Англии. Команда Томаса Тухеля набрала четыре очка и сохранила лидерство в группе L. Однако результат оставил интригу в борьбе за выход в плей-офф до заключительного тура.

Сборная Ганы также может быть довольна итогом встречи. Африканская команда сумела нейтрализовать одного из лучших нападающих мира и заработать важное очко в противостоянии с фаворитом группы.

Теперь внимание английских болельщиков будет приковано к последнему матчу группового этапа против Панамы. Для Кейна эта встреча станет отличной возможностью вновь пополнить свой голевой счёт и подтвердить статус одного из главных лидеров команды.

Что касается истории с предполагаемым проклятием, то она наверняка ещё некоторое время будет оставаться предметом обсуждений. Однако сам Кейн, скорее всего, предпочитает объяснять своё безголевое выступление исключительно футбольными причинами и уже сосредоточен на следующем матче чемпионата мира.