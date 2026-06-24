Тренер Португалии объяснил, чем Роналду отличается от Месси

Дата публикации: 24-06-2026 07:06

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после уверенной победы над Узбекистаном со счётом 5:0 поделился мнением о Криштиану Роналду и его многолетнем соперничестве с Лионелем Месси. Наставник португальской команды подчеркнул уникальный вклад обоих футболистов в развитие современного футбола, а также отдельно отметил профессионализм своего капитана.

После матча второго тура чемпионата мира 2026 года Роналду оказался в центре внимания благодаря дублю в ворота сборной Узбекистана. Форвард открыл счёт уже на шестой минуте встречи, а затем оформил второй гол перед перерывом, став одним из главных героев разгромной победы.

На послематчевой пресс-конференции Мартинеса попросили прокомментировать традиционные сравнения между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. По мнению специалиста, оба футболиста оказали огромное влияние на мировой футбол и во многом помогли друг другу выйти на ещё более высокий уровень.

Тренер подчеркнул, что многолетнее соперничество двух звёзд стало уникальным явлением в истории спорта. Именно конкуренция между ними заставляла обоих постоянно совершенствоваться и устанавливать новые стандарты индивидуального мастерства.

При этом Мартинес предпочёл не противопоставлять двух легенд. Вместо этого он сосредоточился на качествах Роналду как капитана и лидера национальной команды.

По словам наставника, Криштиану является примером того, каким должен быть футболист сборной. Особое впечатление на тренерский штаб производит его отношение к работе и поведению внутри команды.

Мартинес отметил, что даже спустя десятилетия на вершине мирового футбола Роналду сохраняет высокий уровень дисциплины и профессионализма. Тренер назвал его отношение к делу образцовым и подчеркнул важную роль форварда в раздевалке сборной Португалии.

Наставник также обратил внимание на способность нападающего быстро переключаться после успешных матчей. По словам Мартинеса, после игры с Узбекистаном Роналду не концентрировался на личных достижениях и уже начал подготовку к следующему поединку.

Именно в этой простоте и постоянной нацеленности на работу тренер видит одну из главных особенностей португальской звезды. Несмотря на многочисленные рекорды и мировую славу, Криштиану продолжает подходить к своей профессии с максимальной серьёзностью.

Победа над Узбекистаном позволила сборной Португалии набрать четыре очка и выйти на первое место в группе K. После неожиданной ничьей с ДР Конго в стартовом туре команда Роберто Мартинеса уверенно вернулась в борьбу за победу в квартете.

Для Роналду матч также оказался историческим. Благодаря дублю он довёл количество своих голов на чемпионатах мира до десяти и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории мировых первенств.

В возрасте 41 года капитан португальцев продолжает играть ключевую роль в национальной команде и остаётся одним из самых обсуждаемых футболистов турнира. Его форма перед решающими матчами чемпионата мира вызывает всё больше оптимизма у болельщиков сборной Португалии.

Следующим испытанием для команды станет встреча с Колумбией в заключительном туре группового этапа. Именно этот матч определит окончательное распределение мест в группе и покажет, сможет ли команда Мартинеса сохранить лидерство перед стартом плей-офф.

Судя по словам главного тренера, в сборной Португалии уверены, что Роналду ещё способен сыграть важнейшую роль в борьбе за самые высокие места на чемпионате мира 2026 года.