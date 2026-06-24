Каннаваро прокомментировал разгромное поражение Узбекистана от Португалии

Дата публикации: 24-06-2026 07:09

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Португалии. После крупного поражения со счётом 0:5 итальянский специалист признал, что его команда допустила слишком много ошибок, однако подчеркнул важность полученного опыта на мировом первенстве.

По словам Каннаваро, ключевым фактором встречи стали ранние пропущенные мячи. Уже в начале матча португальцы сумели воспользоваться своими моментами и поставили узбекистанскую сборную в крайне сложное положение.

Тренер отметил, что после такого старта команде было тяжело вернуться в игру. Тем не менее он подчеркнул, что футболистам необходимо как можно быстрее оставить этот результат в прошлом и сосредоточиться на заключительном матче группового этапа.

При этом наставник не стал скрывать своего разочарования итоговым счётом. По мнению Каннаваро, пять пропущенных мячей — слишком серьёзный показатель, который отражает количество ошибок, допущенных его командой по ходу встречи.

Особое сожаление у итальянца вызвал эпизод с отменённым голом Узбекистана в первом тайме. Напомним, при счёте 0:2 Азизжон Ганиев отправил мяч в ворота Португалии, однако после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал нарушение правил в развитии атаки.

Каннаваро считает, что этот момент мог стать переломным для его команды. По его словам, сокращение разницы в счёте позволило бы футболистам получить дополнительную уверенность и эмоциональный импульс для дальнейшей борьбы.

Вместе с тем специалист признал, что итоговая разница в счёте обусловлена не только отдельными эпизодами. Он отметил, что узбекистанская команда совершила несколько элементарных ошибок, которыми соперник безжалостно воспользовался.

Несмотря на болезненное поражение, Каннаваро призвал оценивать выступление сборной в более широком контексте. Он напомнил, что на старте турнира Узбекистану пришлось встретиться с двумя очень сильными соперниками — Колумбией и Португалией.

По словам тренера, обе команды входят в число сильнейших сборных мира и обладают значительно большим опытом выступлений на международной арене. Именно поэтому нынешний чемпионат мира является важнейшей школой для узбекистанских футболистов.

Каннаваро подчеркнул, что участие в турнире такого уровня даёт игрокам знания и опыт, которые невозможно получить в других соревнованиях. Он уверен, что полученные уроки помогут национальной команде стать сильнее в будущем.

Отдельно наставник обратил внимание на предстоящий Кубок Азии, который состоится в декабре. Итальянец выразил надежду, что к этому турниру сборная подойдёт более подготовленной и сможет продемонстрировать совершенно иной уровень игры.

По мнению Каннаваро, нынешнее выступление на чемпионате мира должно стать отправной точкой для дальнейшего развития узбекистанского футбола. Он убеждён, что даже тяжёлые поражения могут приносить пользу, если команда правильно сделает выводы из собственных ошибок.

После двух туров Узбекистан остаётся без набранных очков и занимает последнее место в группе K. Тем не менее команда ещё имеет возможность завершить турнир на позитивной ноте в заключительном матче против сборной ДР Конго.

Сам Каннаваро дал понять, что не намерен зацикливаться на неудаче в игре с Португалией. Главной задачей он считает подготовку команды к следующему матчу и использование опыта чемпионата мира для дальнейшего прогресса национальной сборной.