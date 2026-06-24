Роналду высказался о возможной встрече с Месси на ЧМ-2026

Дата публикации: 24-06-2026 07:11

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал возможность встречи с Аргентиной на чемпионате мира 2026 года. После уверенной победы над Узбекистаном со счётом 5:0 легендарный форвард признался, что подобное противостояние стало бы особенным событием для мирового футбола, однако сейчас его команда сосредоточена на ближайших задачах.

После матча второго тура группового этапа журналисты спросили Роналду о вероятной встрече сборных Португалии и Аргентины в плей-офф турнира. Такой сценарий автоматически вызвал бы огромный интерес болельщиков по всему миру, поскольку мог стать очередной главой великого соперничества между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Португалец не стал скрывать, что положительно относится к подобной перспективе. По его словам, матч между двумя футбольными державами стал бы настоящим украшением чемпионата мира.

В то же время Роналду подчеркнул, что сейчас команда не думает о возможных будущих соперниках. Форвард отметил, что главной задачей было добиться победы над Узбекистаном и сделать важный шаг к выходу в плей-офф.

Капитан португальской сборной напомнил, что впереди команду ждёт ещё один серьёзный экзамен — матч с Колумбией в заключительном туре группового этапа. Именно поэтому все мысли игроков сосредоточены на ближайшей встрече, а не на потенциальных соперниках в следующих раундах турнира.

Роналду также выразил удовлетворение игрой команды против Узбекистана. По его мнению, сборная Португалии провела очень качественный матч и заслуженно добилась крупной победы.

Особенно успешным вечер оказался для самого форварда. Уже на шестой минуте встречи он открыл счёт, а перед перерывом оформил дубль, внеся решающий вклад в итоговый результат.

Благодаря двум забитым мячам Роналду довёл свой бомбардирский показатель на чемпионатах мира до десяти голов. Это достижение позволило ему стать лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории мировых первенств.

Несмотря на очередной личный рекорд, футболист предпочёл акцентировать внимание на командном успехе. В своих комментариях он неоднократно подчёркивал, что главным остаётся результат сборной, а не индивидуальные показатели.

После двух туров Португалия набрала четыре очка и вышла на первое место в группе K. Разгром Узбекистана позволил команде Роберто Мартинеса существенно улучшить своё положение после неожиданной ничьей с ДР Конго в стартовом матче турнира.

Возможная встреча Португалии и Аргентины остаётся одной из самых обсуждаемых тем чемпионата мира. Болельщики мечтают увидеть новое противостояние Роналду и Месси на крупнейшей футбольной сцене, особенно учитывая, что оба игрока находятся на заключительном этапе своих выдающихся карьер.

Однако сам капитан португальцев предпочитает не строить долгосрочных прогнозов. Судя по его словам, сейчас он полностью сосредоточен на ближайших матчах и подготовке к решающим стадиям турнира.

Следующим соперником Португалии станет Колумбия. Эта встреча определит итоговое положение команды в группе и может сыграть важную роль при формировании сетки плей-офф.

Пока же Роналду продолжает демонстрировать отличную форму на чемпионате мира и подтверждать, что даже в 41 год остаётся одним из главных действующих лиц мирового футбола. Именно поэтому разговоры о потенциальной встрече с Аргентиной и Лионелем Месси наверняка будут только усиливаться по мере приближения решающих матчей турнира.