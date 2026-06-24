Тухель объяснил потерю очков Англией в матче с Ганой

Дата публикации: 24-06-2026 07:13

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал ничью с Ганой во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Наставник английской команды признал, что его подопечным не хватило реализации моментов, однако подчеркнул, что по качеству игры Англия заслуживала большего.

Встреча на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо завершилась со счётом 0:0. Несмотря на отсутствие голов, англичане владели инициативой на протяжении большей части матча и регулярно оказывали давление на оборону соперника.

По словам Тухеля, в концовке встречи его команда создала как минимум два момента, которые могли принести победу. Тем не менее реализовать свои шансы англичанам не удалось, и матч завершился без забитых мячей.

Немецкий специалист отметил, что против команд, действующих глубоко в обороне, всегда приходится сталкиваться с серьёзными трудностями. По его мнению, сборная Ганы сделала ставку на компактную защиту и практически не оставляла свободного пространства для атакующих игроков Англии.

Тухель подчеркнул, что подобные матчи требуют от футболистов максимального терпения. Когда быстрый гол не удаётся забить, игра превращается в постоянный поиск возможностей для вскрытия насыщенной обороны соперника.

Наставник англичан остался доволен тем, как его команда действовала в первом тайме. Он отметил высокий темп, интенсивность и стремление игроков постоянно искать пути к воротам соперника. Однако все усилия разбивались о организованную защиту ганской сборной.

Отдельно тренер похвалил действия своей команды при потере мяча. По словам Тухеля, англичане качественно контролировали контратаки соперника и практически не позволяли Гане создавать серьёзные угрозы у собственных ворот.

Положительную оценку получили и футболисты, появившиеся на поле после замен. Наставник отметил, что резервисты добавили энергии игре команды и помогли сохранить давление на соперника до самого финального свистка.

Несмотря на потерю очков, положение Англии в группе остаётся достаточно комфортным. После двух туров команда набрала четыре очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице группы L.

Такое же количество очков имеет и сборная Ганы, которая располагается на второй строчке. Судьба первого места в квартете теперь будет решаться в заключительном туре группового этапа.

Говоря о ближайшем будущем, Тухель отметил, что пока не хочет детально анализировать следующего соперника. По словам специалиста, у команды есть несколько дней на восстановление, после чего тренерский штаб полностью сосредоточится на подготовке к матчу против Панамы.

Именно эта встреча станет для англичан заключительной на групповой стадии чемпионата мира. Победа практически гарантирует команде выход в плей-офф с первого места, тогда как любая осечка может серьёзно осложнить ситуацию.

Несмотря на нулевую ничью, Тухель дал понять, что не видит причин для паники. По мнению наставника, сборная Англии продемонстрировала качественный футбол, контролировала ход игры и лишь из-за недостаточной реализации моментов не смогла добиться желаемого результата.

Теперь англичанам предстоит подтвердить статус одного из фаворитов турнира в заключительном туре, где команда постарается обеспечить себе максимально выгодную позицию перед стартом матчей на выбывание.