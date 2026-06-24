Лидер сборной Узбекистана Шомуродов попросил прощения за крупное поражение на ЧМ-2026

Дата публикации: 24-06-2026 07:16

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов выступил с обращением к болельщикам после болезненного поражения от Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Форвард признал, что итоговый счёт стал серьёзным разочарованием для всей команды, и принёс извинения поклонникам национальной сборной.

Матч в Хьюстоне завершился убедительной победой португальцев со счётом 5:0. Команда Роберто Мартинеса с первых минут захватила инициативу, а дубль Криштиану Роналду и ещё несколько результативных атак не оставили узбекистанцам шансов на положительный результат.

После финального свистка Шомуродов не стал искать оправданий. По словам капитана, футболисты сделали всё возможное и полностью выложились на поле, однако против соперника такого уровня одних стараний оказалось недостаточно.

Нападающий отметил, что сборная Португалии располагает большим количеством игроков высокого класса, которые способны решить исход матча практически в любом эпизоде. Именно индивидуальное мастерство соперника, по мнению Шомуродова, сыграло одну из ключевых ролей в итоговом результате.

При этом лидер узбекистанской команды подчеркнул, что в матчах против подобных соперников важную роль играет не только подготовка и самоотдача, но и определённая доля удачи. По его словам, в некоторых моментах сборной Узбекистана не хватило именно этого компонента.

Особое внимание капитан уделил болельщикам, которые продолжают поддерживать команду на её дебютном чемпионате мира. Шомуродов признал, что поражение с таким крупным счётом стало тяжёлым ударом для всех поклонников сборной, и выразил сожаление по поводу результата.

Несмотря на неудачу, форвард призвал не опускать руки. Он подчеркнул, что впереди национальную команду ждёт ещё один матч группового этапа, в котором узбекистанцы постараются показать более качественный футбол.

Следующим соперником сборной станет команда ДР Конго. Именно этот матч станет последним для Узбекистана на групповой стадии чемпионата мира и даст возможность завершить турнир на позитивной ноте.

Шомуродов заверил, что команда сделает всё возможное для тщательной подготовки к предстоящей встрече. По его словам, футболисты намерены выйти на поле с единственной целью — добиться победы и порадовать своих болельщиков.

После двух туров Узбекистан остаётся без набранных очков и занимает последнее место в группе K. Команда потерпела поражения от Колумбии и Португалии, однако продолжает получать бесценный опыт выступлений на крупнейшем футбольном турнире планеты.

Для узбекистанской сборной нынешний чемпионат мира стал историческим событием. Несмотря на сложные результаты, участие в турнире такого уровня рассматривается как важный этап развития национального футбола и возможность для игроков проверить свои силы против ведущих сборных мира.

Матч против ДР Конго станет для команды последним шансом набрать первые очки на мундиале. Судя по словам капитана, футболисты намерены сделать всё возможное, чтобы завершить турнир достойным выступлением и отблагодарить болельщиков за поддержку.

Пока же Шомуродов взял на себя ответственность за неудачу вместе со всей командой и дал понять, что сборная не собирается сдаваться, несмотря на тяжёлое положение в турнирной таблице.