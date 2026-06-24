Хорватия обыграла Панаму и сохранила шансы на выход в плей-офф

Дата публикации: 24-06-2026 07:19

Сборная Хорватии одержала важнейшую победу во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, обыграв национальную команду Панамы со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и позволила хорватам вернуться в борьбу за выход в плей-офф.

После поражения от Англии в стартовом туре серебряные призёры чемпионата мира 2018 года не имели права на ошибку. Любая потеря очков существенно осложняла бы перспективы команды в группе L, поэтому подопечные тренерского штаба с первых минут стремились завладеть инициативой.

Панамцы, которые также уступили в первом туре сборной Ганы, сделали ставку на организованную оборону и быстрые контратаки. На протяжении первого тайма команда успешно сдерживала атаки соперника и не позволяла хорватам создавать большое количество опасных моментов.

Тем не менее давление европейской сборной постепенно возрастало. Хорватия чаще владела мячом, контролировала темп встречи и искала возможности вскрыть насыщенную оборону соперника.

Ключевой момент матча произошёл в начале второго тайма. На 54-й минуте нападающий Анте Будимир оказался в нужном месте в штрафной площади и точным ударом отправил мяч в сетку ворот Панамы. Этот гол в итоге стал единственным и принёс хорватской сборной столь необходимые три очка.

После пропущенного мяча панамцы попытались активизироваться в атаке и стали чаще появляться на половине поля соперника. Однако оборона хорватов действовала надёжно и не позволила сопернику создать по-настоящему опасные моменты для взятия ворот.

В концовке встречи команда из Европы грамотно контролировала ход игры, сохранив минимальное преимущество до финального свистка. Судейская бригада во главе с Пьером Ачо зафиксировала победу сборной Хорватии со счётом 1:0.

Для Анте Будимира этот гол стал одним из самых важных в карьере на уровне национальной команды. Именно его точный удар позволил хорватам заработать первые очки на нынешнем чемпионате мира и сохранить реальные шансы на продолжение борьбы в турнире.

Победа значительно оживила ситуацию в группе L. После двух туров Англия и Гана имеют по четыре очка, а Хорватия благодаря успеху в Торонто набрала три балла и вплотную приблизилась к лидерам квартета.

Панама, напротив, потерпела второе поражение подряд и оказалась в крайне сложном положении. Теперь для сохранения даже теоретических шансов на выход в плей-офф команде необходимо рассчитывать не только на собственный результат в заключительном туре, но и на помощь соперников.

Впереди группу ждёт напряжённая развязка. В третьем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама встретится с Англией. Именно эти матчи окончательно определят обладателей путёвок в стадию плей-офф.

Для хорватской сборной победа над Панамой стала не только важным турнирным успехом, но и серьёзным психологическим импульсом после неудачи в стартовом матче. Теперь команда вновь контролирует свою судьбу и может рассчитывать на выход в следующий раунд при успешном результате в решающей встрече группового этапа.