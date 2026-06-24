Роналду отказался от обмена футболками после матча с Узбекистаном

Дата публикации: 24-06-2026 07:22

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания после матча чемпионата мира 2026 года, однако на этот раз поводом стали не только его игровые действия. После разгромной победы сборной Португалии над Узбекистаном со счётом 5:0 легендарный форвард принял необычное решение относительно своей игровой футболки.

Встреча в Хьюстоне стала одной из лучших для капитана португальской сборной на нынешнем турнире. Роналду оформил дубль, забив на шестой и 39-й минутах, а также помог своей команде уверенно добиться крупной победы. По итогам матча именно он был признан лучшим игроком встречи.

Традиционно после подобных игр многие футболисты обмениваются футболками с соперниками, особенно когда речь идёт о матчах чемпионата мира. Игроки команд нередко стремятся получить памятный сувенир от одной из главных звёзд мирового футбола.

Однако после финального свистка Роналду решил поступить иначе. Нападающий не стал участвовать в обмене футболками с игроками сборной Узбекистана и сохранил свою экипировку внутри португальской команды.

Как стало известно после матча, свою игровую футболку Криштиану передал защитнику Диогу Далоту. Интересно, что сам футболист не принимал участия во встрече и провёл весь матч на скамейке запасных.

Помимо футболки, Далот получил ещё один символический подарок от капитана национальной команды — капитанскую повязку. Этот жест вызвал большой интерес среди болельщиков и журналистов, которые начали обсуждать причины такого решения.

Внутри сборной Португалии давно отмечают особые отношения между футболистами. Роналду неоднократно подчёркивал важность командного единства и поддержки партнёров независимо от того, выходят они на поле или остаются в запасе.

Многие болельщики восприняли поступок капитана как знак уважения к Далоту и проявление лидерских качеств ветерана. Подобные детали нередко остаются незаметными для широкой аудитории, однако внутри коллектива они играют важную роль в формировании атмосферы.

Сам матч сложился для португальцев практически идеально. После ничьей с ДР Конго в первом туре команда Роберто Мартинеса сумела реабилитироваться и продемонстрировала высокий уровень футбола против дебютантов мирового первенства.

Благодаря крупной победе Португалия набрала четыре очка и поднялась на первое место в группе K. Перед заключительным туром команда находится в выгодном положении и сохраняет хорошие шансы завершить групповой этап на первой строчке.

Для Роналду игра также стала важной с точки зрения личной статистики. Дубль позволил ему довести количество голов на чемпионатах мира до десяти и укрепить статус одного из самых результативных футболистов в истории турнира.

Впереди португальцев ждёт ключевой матч группового этапа против Колумбии. Эта встреча определит окончательное распределение мест в квартете и может существенно повлиять на дальнейший путь команды в плей-офф.

Пока же внимание болельщиков привлекли не только два гола капитана, но и его поступок после финального свистка. Решение передать футболку и капитанскую повязку партнёру по команде стало ещё одним примером того, какую роль Роналду продолжает играть в сборной Португалии не только на поле, но и за его пределами.