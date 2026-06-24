ФИФА лишила аккредитации комментатора за оскорбления в адрес организации

Дата публикации: 24-06-2026 07:26

Громкий скандал разгорелся на чемпионате мира 2026 года после матча между сборными Парагвая и Турции. Международная федерация футбола приняла решение отозвать аккредитацию у известного парагвайского комментатора Хорхе Веры, который в прямом эфире выступил с резкой критикой в адрес арбитров и руководства мирового футбола.

Поводом для эмоциональной реакции журналиста стал эпизод в концовке первого тайма встречи, завершившейся победой сборной Парагвая со счётом 1:0. Главный арбитр матча Иван Бартон показал красную карточку лидеру парагвайской команды Мигелю Альмирону.

Удаление было связано с одним из новых правил, введённых перед стартом чемпионата мира. Судьи получили указание наказывать футболистов, которые, прикрывая рот рукой, обращаются к соперникам во время игры. Именно такой эпизод произошёл между Альмироном и турецким защитником Мертом Мюльдюром.

Решение арбитра вызвало бурную реакцию среди парагвайских болельщиков и представителей СМИ. Наиболее эмоционально на ситуацию отреагировал Хорхе Вера, который во время трансляции не стал скрывать своего возмущения.

В прямом эфире комментатор подверг жёсткой критике как судью матча, так и руководство мирового футбола. В своих высказываниях он обвинил арбитра в несправедливом решении и раскритиковал ФИФА за внедрение новых правил, заявив, что подобные решения наносят ущерб самому футболу.

Кроме того, журналист обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингесу, потребовав от них вмешательства в ситуацию. Его эмоциональная речь быстро разошлась по социальным сетям и вызвала широкий общественный резонанс.

Реакция ФИФА последовала достаточно быстро. Руководство организации приняло решение лишить Веру аккредитации на чемпионат мира, фактически запретив ему продолжать работу непосредственно на турнире.

После разгоревшегося скандала сам комментатор выступил с публичными извинениями. Он признал, что позволил эмоциям взять верх и выразил сожаление по поводу резких формулировок, прозвучавших во время эфира.

Однако извинения не помогли избежать последствий. Помимо санкций со стороны ФИФА, собственное решение принял и телеканал ABC, на котором работал журналист. Руководство вещателя исключило Веру из всех программ, связанных с освещением чемпионата мира 2026 года.

Инцидент стал одним из самых обсуждаемых событий турнира за пределами футбольного поля. Особое внимание привлекает тот факт, что причиной конфликта оказалось одно из новых правил, введённых специально к нынешнему чемпионату мира.

Нововведение, связанное с обращением к сопернику при прикрытом рукой рте, уже вызывает неоднозначную реакцию среди игроков, тренеров и экспертов. Многие считают подобные санкции слишком строгими, тогда как сторонники правила указывают на необходимость борьбы с провокациями и оскорблениями на поле.

Несмотря на удаление Альмирона, сборная Парагвая сумела удержать победный счёт и заработать важные три очка в борьбе за выход в плей-офф. Однако последствия этого эпизода продолжают обсуждаться значительно шире самого результата матча.

История с Хорхе Верой стала очередным напоминанием о том, насколько пристальным остаётся внимание к работе судей и решениям футбольных властей во время крупнейшего турнира планеты. А реакция ФИФА показала, что организация намерена жёстко реагировать на публичные обвинения и оскорбления со стороны аккредитованных представителей СМИ.