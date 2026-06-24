Колумбия обыграла ДР Конго и первой вышла в плей-офф из группы K

Дата публикации: 24-06-2026 07:28

Сборная Колумбии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года, обыграв национальную команду ДР Конго со счётом 1:0. Встреча группы K состоялась на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане и стала важным шагом южноамериканской команды на пути к плей-офф.

Матч получился напряжённым и достаточно закрытым. Обе команды прекрасно понимали значение результата, поэтому действовали максимально осторожно и старались не допускать ошибок в обороне.

С первых минут колумбийцы владели инициативой и чаще контролировали мяч, однако футболисты ДР Конго уверенно оборонялись и долгое время не позволяли сопернику создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Африканская сборная также искала свои шансы впереди, делая ставку на быстрые переходы из обороны в атаку. Тем не менее до перерыва зрители так и не увидели забитых мячей.

Во втором тайме давление со стороны Колумбии постепенно усиливалось. Южноамериканская команда всё чаще приближалась к штрафной площади соперника и заставляла защитников ДР Конго работать на пределе возможностей.

Развязка наступила на 76-й минуте встречи. Защитник Даниэль Муньос оказался в нужном месте в нужное время и сумел отправить мяч в ворота соперника. Этот гол стал единственным в матче и принёс колумбийцам важнейшие три очка.

После пропущенного мяча сборная ДР Конго попыталась спасти игру и активнее пошла вперёд. Однако колумбийцы грамотно действовали в обороне и не позволили сопернику создать достаточное количество моментов для ответного гола.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Колумбии, которая продолжила своё успешное выступление на мировом первенстве. После двух туров южноамериканцы набрали шесть очков из шести возможных и единолично возглавили турнирную таблицу группы K.

Благодаря этому результату Колумбия значительно повысила свои шансы на выход в плей-офф и теперь подходит к заключительному туру в статусе лидера квартета. Команда демонстрирует стабильный футбол и остаётся одной из самых уверенных сборных своей группы.

На втором месте располагается сборная Португалии, которая имеет в своём активе четыре очка после двух матчей. Именно португальцы станут соперниками колумбийцев в заключительном туре группового этапа.

Для ДР Конго поражение стало серьёзным ударом по турнирным перспективам. Африканская команда сохранила лишь одно очко и теперь занимает третью строчку. Впрочем, шансы на выход из группы остаются, поскольку на чемпионате мира в плей-офф проходят не только две лучшие команды квартета, но и часть сборных, занявших третьи места.

Замыкает таблицу сборная Узбекистана, которая после двух туров не набрала ни одного очка. Именно с узбекистанцами команда ДР Конго встретится в третьем туре.

Таким образом, судьба второй путёвки в плей-офф из группы K во многом будет решаться в заключительный игровой день. Центральным событием станет противостояние Колумбии и Португалии, которое определит победителя группы.

Пока же главным героем встречи в Сапопане стал Даниэль Муньос. Его точный удар позволил сборной Колумбии сохранить стопроцентный результат на турнире и приблизил команду к успешному выступлению на чемпионате мира 2026 года.