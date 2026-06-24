Лионель Месси заявил, что пока не собирается завершать карьеру

Дата публикации: 24-06-2026 21:30

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём будущем и дал понять, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Символично, что заявление легендарного футболиста прозвучало в день его рождения — 24 июня одному из величайших игроков в истории мирового футбола исполнилось 39 лет.

Несмотря на возраст, аргентинец продолжает демонстрировать высокий уровень игры как в клубе, так и в национальной команде. На чемпионате мира 2026 года Месси вновь находится в центре внимания и продолжает переписывать футбольную историю.

Во время общения с журналистами капитану сборной Аргентины задали прямой вопрос о том, планирует ли он продолжать карьеру ещё несколько лет. Ответ футболиста оказался вполне однозначным.

По словам Месси, он намерен играть до тех пор, пока будет чувствовать себя хорошо физически и сможет приносить пользу своим партнёрам по команде. Аргентинец подчеркнул, что не видит смысла устанавливать конкретные сроки и предпочитает оценивать своё состояние шаг за шагом.

Лидер аргентинской сборной отметил, что главным критерием для него остаётся возможность помогать команде на поле. Пока он ощущает себя полезным и конкурентоспособным, мысли о завершении карьеры отходят на второй план.

Подобная позиция неудивительна, учитывая нынешнюю форму футболиста. На проходящем чемпионате мира Месси продолжает демонстрировать выдающуюся результативность и остаётся одним из ключевых игроков действующих чемпионов мира.

Недавно аргентинец установил ещё одно историческое достижение. Благодаря голам на нынешнем турнире он стал единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.

На данный момент в активе Месси уже 18 голов на мировых первенствах. По этому показателю он опережает легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе и французскую звезду Килиана Мбаппе, у которых по 16 забитых мячей.

Особую ценность рекорду придаёт тот факт, что Месси продолжает увеличивать своё преимущество. Каждая новая игра на чемпионате мира даёт ему возможность ещё сильнее укрепить своё место в истории футбола.

За последние годы аргентинец выиграл практически всё, о чём может мечтать профессиональный футболист. В его коллекции есть победы на чемпионате мира, Кубке Америки, в Лиге чемпионов и множество индивидуальных наград, включая рекордное количество «Золотых мячей».

Тем не менее слова форварда показывают, что мотивация по-прежнему остаётся на высоком уровне. Месси не рассматривает своё наследие как завершённую историю и продолжает получать удовольствие от игры.

Для болельщиков сборной Аргентины эта новость стала отличным подарком. Многие поклонники надеялись услышать, что капитан не собирается завершать международную карьеру после нынешнего турнира, и заявление футболиста лишь укрепило этот оптимизм.

Сейчас главной задачей Месси остаётся успешное выступление на чемпионате мира 2026 года. Аргентина уже обеспечила себе место в плей-офф и считается одним из главных претендентов на защиту титула.

Сам же Месси, судя по его словам, предпочитает не строить долгосрочных планов. Он продолжит играть столько, сколько позволит здоровье, физическая форма и желание приносить пользу команде.

Учитывая нынешний уровень аргентинца, поклонники футбола по всему миру могут рассчитывать, что один из величайших игроков в истории ещё некоторое время будет радовать их своей игрой на самом высоком уровне.