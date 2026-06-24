«Локомотив» объявил о подписании Георгия Джикии

Дата публикации: 24-06-2026 21:37

Московский «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с центральным защитником Георгием Джикией. Опытный футболист присоединился к железнодорожникам на правах свободного агента и заключил соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

Для Джикии этот переход стал возвращением в клуб, с которым связаны первые этапы его профессиональной карьеры. До выступлений на высоком уровне защитник уже находился в системе «Локомотива» и играл за вторую команду московского клуба.

За свою карьеру 32-летний футболист успел выступить за ряд известных команд. В разные годы он защищал цвета нальчикского «Спартака», «Амкара», московского «Спартака», «Химок» и турецкого «Антальяспора».

Наибольших успехов Джикия добился в составе «Спартака». Именно там он стал одним из лидеров команды, получил капитанскую повязку и завоевал статус одного из лучших центральных защитников российского чемпионата. За годы выступлений за красно-белых футболист неоднократно вызывался в национальную сборную России и принимал участие в крупнейших международных турнирах.

Последним клубом защитника был турецкий «Антальяспор». В минувшем сезоне опытный оборонец провёл 15 матчей в чемпионате Турции и отметился двумя забитыми мячами. Несмотря на ограниченное количество игр, Джикия сохранил высокий уровень профессионализма и продолжил демонстрировать свои сильные качества в обороне.

Для «Локомотива» подписание такого игрока выглядит серьёзным усилением состава. Московский клуб получает футболиста с богатым опытом выступлений как на внутренней арене, так и на международном уровне. Кроме того, Джикия способен добавить команде лидерских качеств и уверенности в оборонительной линии.

Прошлый сезон железнодорожники завершили на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сумела завоевать бронзовые медали и обеспечить себе участие в еврокубковых соревнованиях.

Руководство клуба продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном, рассчитывая навязать борьбу главным конкурентам в чемпионате. Подписание Джикии можно рассматривать как один из ключевых шагов в этом направлении.

Сам защитник получает возможность вновь выступать на высоком уровне в российском футболе и стать важной частью амбициозного проекта. Учитывая опыт игрока и потребности команды, от сотрудничества могут выиграть обе стороны.

Болельщики «Локомотива» уже активно обсуждают трансфер в социальных сетях. Многие считают, что приход Джикии поможет команде укрепить оборону и повысить стабильность результатов в предстоящем сезоне.

Теперь внимание будет приковано к тому, насколько быстро новичок адаптируется в коллективе и сможет ли вернуть ту форму, которая когда-то делала его одним из лучших защитников страны. Одно можно сказать точно: переход Георгия Джикии стал одним из самых заметных событий летнего трансферного окна в российском футболе.