Оярсабаль вошёл в шорт-лист «Барселоны» на замену Левандовскому

Дата публикации: 24-06-2026 21:41

«Барселона» продолжает активно работать над усилением линии атаки и рассматривает возможность подписания нападающего «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля. По информации испанских СМИ, форвард сборной Испании вошёл в список потенциальных кандидатов на усиление каталонского клуба после серьёзных изменений в атакующей линии команды.

Руководство сине-гранатовых оказалось перед необходимостью искать нового лидера нападения после ухода Роберта Левандовского. Потеря опытного польского форварда вынудила спортивный департамент ускорить работу на трансферном рынке и рассмотреть сразу несколько вариантов для укрепления состава.

Одним из главных кандидатов на позицию центрального нападающего долгое время считался форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Однако ситуация вокруг аргентинца остаётся неопределённой. Переговоры осложняются высокой стоимостью игрока, а также серьёзной конкуренцией со стороны других европейских клубов.

На этом фоне внимание «Барселоны» переключилось на Микеля Оярсабаля. Руководство клуба рассматривает капитана «Реал Сосьедада» как более доступную и при этом качественную альтернативу другим дорогостоящим вариантам.

Оярсабаль уже много лет считается одним из самых стабильных атакующих футболистов испанского чемпионата. Универсальность игрока позволяет ему одинаково эффективно действовать как на позиции центрального нападающего, так и на флангах атаки.

В минувшем сезоне 29-летний футболист вновь подтвердил свою результативность. В 40 матчах за «Реал Сосьедад» он забил 18 мячей и отдал четыре голевые передачи, став одним из лидеров баскской команды.

Особенно ценным для потенциальных покупателей считается богатый международный опыт форварда. За последние годы Оярсабаль стал важной частью сборной Испании и регулярно участвует в крупнейших международных турнирах.

В настоящее время нападающий находится в расположении национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Его уверенная игра на турнире дополнительно привлекает внимание ведущих европейских клубов.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет около € 25 млн. На фоне современных трансферных реалий такая сумма выглядит относительно доступной, особенно по сравнению с ценниками на многих других нападающих высокого уровня.

Для «Барселоны» этот фактор имеет особое значение. Каталонский клуб продолжает внимательно относиться к финансовым вопросам и старается находить баланс между спортивными амбициями и экономическими возможностями.

В пользу Оярсабаля говорит и его хорошее знание испанского футбола. Игроку не потребуется длительная адаптация к чемпионату или языковой среде, что может стать важным преимуществом при принятии окончательного решения.

Пока речь идёт лишь о проявлении интереса и изучении возможных условий сделки. Однако сам факт появления имени Оярсабаля в трансферных планах «Барселоны» показывает, что клуб серьёзно рассматривает различные варианты перестройки атаки перед новым сезоном.

Окончательное развитие ситуации во многом будет зависеть от дальнейших переговоров по другим трансферным целям, а также от позиции самого «Реал Сосьедада», который традиционно неохотно расстаётся со своими ключевыми футболистами.

Тем не менее в условиях неопределённости вокруг Хулиана Альвареса кандидатура Оярсабаля выглядит всё более привлекательной для каталонцев. Опыт, результативность и сравнительно невысокая стоимость делают нападающего одним из наиболее интересных вариантов для усиления нападения «Барселоны» в ближайшее трансферное окно.