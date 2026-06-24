Беллингем восторженно отреагировал на возвращение Моуринью в «Реал»

Дата публикации: 24-06-2026 21:44

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился впечатлениями от назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера испанского гранда. Английский хавбек не скрывал своего восторга и дал максимально высокую оценку португальскому специалисту.

Этим летом руководство мадридского клуба приняло решение доверить команду одному из самых титулованных тренеров современности. Для Моуринью это уже второй приход в «Реал». Во время своего первого периода работы в Мадриде он сумел привести команду к чемпионскому титулу и оставил заметный след в истории клуба.

Назначение вызвало большой резонанс в футбольном мире. Многие эксперты и болельщики активно обсуждают перспективы нового проекта «сливочных» под руководством опытного португальца.

Одним из первых на возвращение Моуринью отреагировал Джуд Беллингем. Полузащитник отметил, что считает это назначение отличной новостью как для клуба, так и для игроков команды.

Англичанин подчеркнул, что Моуринью относится к числу лучших тренеров мирового футбола. По словам Беллингема, он очень рад возможности работать под руководством специалиста такого уровня.

Высокая оценка со стороны одного из лидеров команды неудивительна. За свою карьеру Моуринью добивался успехов практически во всех клубах, которые возглавлял. В его послужном списке победы в национальных чемпионатах, еврокубках и множество других трофеев.

Для самого Беллингема сотрудничество с португальцем может стать новым этапом развития карьеры. Молодой полузащитник уже считается одной из главных звёзд мирового футбола, однако работа с таким опытным наставником способна помочь ему выйти на ещё более высокий уровень.

Минувший сезон «Реал» завершил на втором месте в чемпионате Испании. Команда уступила титул «Барселоне», что стало одной из причин серьёзных изменений в тренерском штабе.

Теперь перед Моуринью стоит задача вернуть мадридцев на вершину испанского футбола и добиться успехов на международной арене. Руководство клуба рассчитывает, что опыт и харизма португальца помогут команде вновь бороться за все возможные трофеи.

Особый интерес вызывает то, как новый наставник будет взаимодействовать с нынешним поколением игроков «Реала». В составе команды собраны как опытные футболисты, так и молодые звёзды, среди которых особое место занимает Беллингем.

Судя по первым комментариям английского полузащитника, атмосфера вокруг назначения Моуринью внутри команды выглядит позитивной. Игроки с уважением относятся к достижениям тренера и готовы начать работу под его руководством.

Для болельщиков «Реала» возвращение португальца также стало одним из самых громких событий межсезонья. Многие поклонники клуба надеются, что новая глава сотрудничества окажется не менее успешной, чем первая.

Пока команда готовится к старту нового сезона, внимание футбольной общественности приковано именно к фигуре Моуринью и его будущей работе в Мадриде. А слова Беллингема лишь подтверждают, что внутри клуба назначение встретили с большим энтузиазмом и ожиданием серьёзных успехов.